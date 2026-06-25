Últimos dias de inscrição para o Curso Intensivo do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj; mais de 5 mil vagas gratuitas

As oportunidades são destinadas a candidatos que estão cursando a 3ª série do ensino médio ou que já concluíram os estudos - Foto: Divulgação

As oportunidades são destinadas a candidatos que estão cursando a 3ª série do ensino médio ou que já concluíram os estudos - Foto: Divulgação

Termina nos próximos dias o prazo de inscrição para o processo seletivo do Curso Intensivo do Pré-Vestibular Social (PVS), programa da Fundação Cecierj. Estão sendo oferecidas mais de 5 mil vagas totalmente gratuitas em todo o Estado do Rio de Janeiro. O projeto é voltado para estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os vestibulares das universidades públicas.

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O grande diferencial do programa é a sua estrutura completa de amparo ao candidato de baixa renda: além da isenção de taxas e mensalidades, todo o material didático impresso (livros físicos) é fornecido sem nenhum custo para todos os matriculados, garantindo plenas condições de estudo nas modalidades presencial ou remota. As inscrições devem ser feitas pelo link oficial do programa: www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por uma das modalidades oferecidas e preencher o formulário para um único polo. Os estudantes selecionados para o formato online terão acesso à versão digital de todo o material didático, e a interação com o corpo de tutores será realizada diretamente na plataforma virtual de aprendizagem do Pré-Vestibular Social Cecierj.

O resultado final dos candidatos contemplados será divulgado no dia 9 de julho de 2026, com início das atividades e das aulas previsto para o dia 11 de julho de 2026.

As oportunidades são destinadas a candidatos que estão cursando a 3ª série do ensino médio ou que já concluíram os estudos. O impacto do acompanhamento pedagógico reflete diretamente na segurança de quem estuda na rede pública fluminense. É o caso de Nayara Tavares Peres, de 17 anos, aluna do CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade – Intercultural Brasil-EUA, localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Já cursando o PVS, ela ressalta a dedicação da equipe do curso:

“Os professores são excelentes, oferecem muita assistência e nos deixam à vontade para tirar dúvidas e conversar sobre diversos assuntos relativos às matérias e também sobre o cotidiano em geral. Passam sua experiência e nos deixam mais seguros para fazer as provas do Enem e do vestibular”, afirma a jovem, que recomenda a inscrição a outros estudantes.

Quem pode se inscrever

Poderão se inscrever candidatos que, em 2026, estiverem matriculados no último ano do Ensino Médio em instituições de ensino públicas ou particulares; candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio; e candidatos matriculados no primeiro ou segundo ano do Ensino Médio, sendo, neste caso, a ocupação da vaga condicionada à existência de vagas ociosas.

Serviço:

Processo Seletivo – Curso Intensivo PVS Cecierj 2026

Período de inscrições: 28 de maio a 28 de junho de 2026.

Inscrições online: pelo link oficial www.cecierj.edu.br/pre-vestibular-social/estude-no-pvs/.

Vagas: Mais de 5 mil vagas gratuitas (modalidades presencial e online) em 65 polos do Estado do Rio de Janeiro.

Quem pode participar: Estudantes que estejam cursando o último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos (alunos do 1º e 2º ano também podem se inscrever para vagas ociosas).

Resultado final: Divulgação no dia 9 de julho de 2026.

Início das aulas: 11 de julho de 2026.

Custo: Totalmente gratuito.