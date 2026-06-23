Firjan SESI prorroga descontos para inscrições da Colônia de Férias de inverno

Inscrições vão até 17 de julho ou até encerrarem as vagas - Foto: Divulgação

Inscrições vão até 17 de julho ou até encerrarem as vagas - Foto: Divulgação

A Firjan SESI prorrogou os descontos para as inscrições da edição de inverno da Colônia de Férias, cujo tema deste ano é a Copa do Mundo. Os novos coloninhos têm agora até 3 de julho, enquanto ex-clientes e alunos das escolas Firjan SESI contam com 10% de desconto até o fim das inscrições, que podem ser feitas até 17 de julho neste link ou própria unidade de interesse.

As atividades acontecerão de 20 a 31 de julho, podendo variar de acordo com a localidade de interesse, das 13h às 17h, nas unidades Firjan SESI de Vicente de Carvalho (Rio de Janeiro), São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Campos, Macaé, Itaperuna, Pádua, Friburgo, Petropólis e Três Rios.

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Em clima de Copa do Mundo

A Colônia de Férias inclui ações relacionadas a cuidado com o ambiente, com foco em hábitos saudáveis e atividades físicas lúdicas com jogos que priorizam a cooperação, promovendo a inclusão, participação e aprendizado coletivo. Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável.

Assim, os coloninhos Firjan SESI participarão de atividades como a “Caça ao Tesouro dos Continentes”, numa volta ao mundo pelas belezas naturais e históricas dos países participantes da Copa; “Circuito Craques em Ação”, com atividades esportivas relacionadas às seleções; “Oficina Alimentação dos Campeões”, abordando a gastronomia de diversos países; e “Oficina Reciclagem: Torcida Sustentável”, com produção de bandeiras e outras peças usadas pelas torcidas esportivas.

Para facilitar a interação e o desenvolvimento das interações coletivas, haverá turmas divididas por faixa etária: 4 a 5 anos, 6 a 7 anos, 8 a 10 anos e 11 a 14 anos. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados.

Veja os endereços dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI:

Vicente de Carvalho - Av. Pastor Martin Luther King Jr., 6475

Duque de Caxias - Rua Artur Neiva, 100, 25 de Agosto

Nova Iguaçu - Rua Gerson Chernicharo, 1321, Bairro da Luz

São Gonçalo - Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, Centro

Resende - Avenida Marcílio Dias, 468, Jardim Jalisco

Barra Mansa - Av. Argemiro de Paula Coutinho, 2.000, Centro

Barra do Piraí - Avenida Major Mario Salgueiro 1065 Belvedere | Barra do Piraí

Campos - Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 862, Parque Jardim Carioca

Macaé - Alameda Etelvino Gomes, 155, Riviera Fluminense

Friburgo - Rua Teresópolis, 248, Vila Amélia

Petrópolis - Av. Barão do Rio Branco, 2.564, Retiro

Três Rios - Av. Vereador Mario de Castro Reis, 35, Nova Niterói

Itaperuna - Av. Deputado José de Cerqueira Garcia, 883

Pádua - Av. João Jazbik, 740, Dezessete