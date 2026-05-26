Governo do Estado divulga esta semana 1,3 mil oportunidades de emprego com carteira assinada

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 1.453 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.343 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 110 vagas.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 80% das vagas: são 1.074 posições, entre as quais 183 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar de limpeza, camareira de hotel e costureira, com salários de até R$ 3.242. Essa mesma remuneração é oferecida também para vagas de ampla concorrência, como auxiliar administrativo, babá, doméstica e motorista de carro.

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Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 103 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 166 posições em Teresópolis, entre as quais as de garçom, operador de caixa e caixa de loja. A remuneração média é de R$ 3.242, e é necessário ter experiência prévia.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (76,1%) e Comércio (23,9%). Boa parte dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (56,9%), oferece de um a dois salários mínimos (65,5%) e exige experiência anterior (57,5%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e a instituição Fundação Mudes resultou na oferta de 110 vagas de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.