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Governo do Estado divulga esta semana 1,3 mil oportunidades de emprego com carteira assinada

Região Metropolitana concentra maior parte das vagas, que são do setor de Serviços

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de maio de 2026 - 09:04
Na Região Metropolitana, estão concentradas 80% das vagas
Na Região Metropolitana, estão concentradas 80% das vagas -

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 1.453 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.343 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 110 vagas.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 80% das vagas: são 1.074 posições, entre as quais 183 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar de limpeza, camareira de hotel e costureira, com salários de até R$ 3.242. Essa mesma remuneração é oferecida também para vagas de ampla concorrência, como auxiliar administrativo, babá, doméstica e motorista de carro.

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Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 103 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 166 posições em Teresópolis, entre as quais as de garçom, operador de caixa e caixa de loja. A remuneração média é de R$ 3.242, e é necessário ter experiência prévia.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (76,1%) e Comércio (23,9%). Boa parte dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (56,9%), oferece de um a dois salários mínimos (65,5%) e exige experiência anterior (57,5%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e a instituição Fundação Mudes resultou na oferta de 110 vagas de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

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carteira assinada emprego com carteira assinada governo do estado Região Metropolitana

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