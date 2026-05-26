Acusado de matar amigo em bar no Fonseca afirmou que tiro foi ‘brincadeira’, dizem testemunhas

Acusado de matar o amigo dentro de um bar no Fonseca, em Niterói, Brayan Vianna Borges foi preso na tarde desta segunda-feira (25) por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Contra ele, a Justiça havia expedido um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (24), em um bar na Rua Teixeira de Freitas, na Zona Norte da cidade. A vítima, Igor Pereira da Cruz, de 29 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as investigações, o autor e Igor eram amigos de infância e moravam na mesma região. Testemunhas contaram que os dois chegaram a se cumprimentar no bar antes do disparo.

De acordo com relatos de familiares, o suspeito teria retornado ao local de carro, sacado uma arma e efetuado o disparo. A bala atravessou o braço da vítima e atingiu o abdômen, causando ferimentos graves no fígado e no coração.

Leia também:

Novo júri do assassinato de Henry Borel ocorre nesta segunda-feira

Fim da escala 6x1 beneficiaria mais de 1 milhão de trabalhadores no RJ

Testemunhas afirmaram ainda que, após o tiro, o acusado teria dito que tudo não passava de uma “brincadeira”.

Após o crime, o homem fugiu do local. A Polícia Civil informou que iniciou diligências logo após o homicídio, realizando cruzamento de informações, monitoramento e buscas em endereços ligados ao investigado. Durante a ação desta segunda-feira, os agentes também apreenderam a arma que teria sido utilizada no assassinato.

Acusado foi preso | Foto: Divulgação

A DHNSG informou que as investigações continuam para esclarecer completamente a motivação e as circunstâncias do crime.

O corpo de Igor foi sepultado na tarde desta segunda-feira (25), no Cemitério do Maruí, em Niterói, sob forte comoção de amigos e familiares. Muito abalados, parentes cobravam justiça durante o velório. Igor deixa uma filha de 3 anos.