Chico Alencar e PT acionam PGR para investigar Mario Frias por suspeita de rachadinha

A representação foi apresentada após reportagens revelarem que uma ex-assessora do gabinete do deputado teria devolvido parte do salário ao então chefe de gabinete - Foto: Roberto Castro/MTur

A representação foi apresentada após reportagens revelarem que uma ex-assessora do gabinete do deputado teria devolvido parte do salário ao então chefe de gabinete - Foto: Roberto Castro/MTur

O deputado federal Chico Alencar e a bancada do PT acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) para pedir a investigação do deputado Mario Frias por suspeita de participação em um esquema de “rachadinha” em seu gabinete parlamentar.

A representação foi apresentada após reportagens do g1 revelarem que uma ex-assessora do gabinete do deputado teria devolvido parte do salário ao então chefe de gabinete e realizado pagamentos de despesas ligadas à família de Frias. Segundo os relatos, as transferências incluíam pagamentos via Pix e cobertura de gastos pessoais.

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No pedido enviado à PGR, Chico Alencar solicita apuração de possíveis crimes como concussão, peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O parlamentar também pediu a abertura de inquérito, quebra de sigilo bancário dos envolvidos e coleta de documentos da Câmara dos Deputados.

A bancada do PT informou ainda que pretende acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e solicitar investigação sobre uma viagem de Mario Frias ao Bahrein, além de recursos destinados ao filme “Dark Horse”.