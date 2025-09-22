IBAM organiza concurso público para professores em Cachoeiras de Macacu

A área da Educação em Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro, será reforçada com a abertura de um novo concurso público. A Prefeitura municipal lançou o edital nº 01/2025 com 18 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos efetivos de Professor I e Professor II. O certame é organizado pelo IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e contempla oportunidades para profissionais de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 2.677,29 e R$ 2.971,78.

Para o cargo de Professor I, voltado a candidatos com nível superior, há vagas nas disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Já o cargo de Professor II é destinado a profissionais com formação de nível médio ou superior, sendo exigido Curso de Formação de Professores, Curso Normal Superior ou Curso de Pedagogia com habilitação específica na área. As vagas abrangem atuação na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e nas Fases Iniciais da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do IBAM: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=321, e estarão abertas até o dia 13 de outubro de 2025. As taxas de inscrição são de R$ 75,00 para os cargos de nível médio e R$ 95,00 para os de nível superior.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 23 de novembro de 2025. Tanto para Professor I quanto para Professor II, o exame será composto por 20 questões de Conhecimentos Específicos, 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Legislação Educacional e suas atualizações, e 10 questões sobre Conhecimentos Gerais do Município. Além disso, haverá uma prova dissertativa para todos os cargos, também com caráter eliminatório e classificatório.

Para Marcus Alonso, Superintendente da Área de Organização e Gestão do IBAM, o concurso representa um avanço importante na valorização da educação pública no município. “Trata-se de um processo seletivo estruturado com critérios técnicos e de forma transparente, visando atender às demandas educacionais do município e oferecer à população um ensino de qualidade, com profissionais devidamente qualificados”, destaca.

O edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site do IBAM.

Detalhes do Concurso:

Total de vagas: 18

Ampla concorrência: 17

Pessoas com Deficiência (PcD): 1

Salários: de R$ 2.677,29 a R$ 2.971,78

Inscrições :

Período: 10/09 a 13/10/2025

Site: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=321

Taxas: R$ 75,00 (nível médio) | R$ 95,00 (nível superior)

Provas Objetivas:

Nível Médio e Superior: 23/11/2025

Requisitos Básicos:

Ter nacionalidade brasileira ou equivalente

Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse

Ter nível de escolaridade, conforme exigido no Edital, e capacitação técnica para o exercício do cargo

Apresentar, no ato da posse, registro no respectivo conselho de classe, quando exigido

Sobre o IBAM

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) é uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 70 anos de atuação na qualificação da gestão pública no Brasil. Reconhecido nacionalmente, é referência na realização de concursos públicos, prestando suporte técnico e operacional a órgãos públicos com foco em transparência, legalidade e qualidade em todas as etapas do processo seletivo.