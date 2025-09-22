De geração em geração: gonçalenses se reúnem para prestigiar e manter viva a tradição do desfile de aniversário da cidade

O gonçalense Ygor Braga já desfilou pelas escolas da cidade e, hoje, leva os filhos para prestigiar a celebração - Foto: Enzo Britto

Centenas de gonçalenses se reuniram no centro da cidade durante toda a manhã desta segunda-feira (22) para celebrar os 135 anos de emancipação do município.

O tradicional desfile aconteceu logo após o hasteamento das bandeiras, pelas mãos do prefeito Capitão Nelson (PL), que se disse satisfeito por presenciar mais um ano de comemorações pelo aniversário da cidade.

"É uma satisfação muito grande estar aqui, junto à cidade de São Gonçalo, que está completando 135 anos de emancipação política. A gente tem evoluído muito desde o primeiro ano de governo e estamos trabalhando para transformar a cidade de São Gonçalo. E essa transformação não para; temos inúmeras obras em andamento e tenho certeza de que ainda virão muito mais coisas boas pela frente", declarou o prefeito.

Capitão Nelson (PL) se disse satisfeito por presenciar mais um ano de comemorações pelo aniversário da cidade | Foto: Enzo Britto

Logo após a abertura oficial do evento, embaladas pelas batidas de diferentes corporações musicais das escolas e instituições participantes, as apresentações durante o desfile chamaram a atenção das centenas de pessoas que puderam prestigiar de perto o momento.

"Aqui, para a gente, o desfile de aniversário da cidade é tradição de família, passada de geração em geração. Venho todos os anos e sempre relembro os tempos de escola em que eu desfilava. Então, hoje, poder trazer essa experiência para os meus filhos é muito legal, fico muito feliz", disse o segurança Ygor Braga, de 30 anos.

Mas o sentimento é unânime até mesmo para os que estão contemplando a celebração pela primeira vez. De acordo com a operadora de caixa Bianca Couto, de 33 anos, a oportunidade de valorizar e enaltecer a cidade onde vive e as instituições existentes no município é enriquecedora.

"É a nossa primeira vez no desfile, e viemos porque a minha filha mais velha vai desfilar, mas estamos adorando. Se soubéssemos, viríamos antes, porque é muito animado, organizado, bonito de se ver. Acho muito importante ter esses momentos de celebração e valorização da cidade em que a gente vive, principalmente para as crianças, que aprendem a valorizar onde estão e o que têm", disse Bianca Couto.

A gonçalense Bianca Couto fez questão de prestigiar a filha mais velha, que desfilou nesta segunda-feira (22) | Foto: Enzo Britto

O sentimento de orgulho também é compartilhado pela aposentada Marilene de Castro, de 66 anos, que fez questão de prestigiar a neta (que desfilava no local pela escola onde estuda) e reforçar o espírito de união entre as pessoas, que deve ser incentivado.

"Estou achando tudo tão lindo, realmente encantador ver o tanto de gente que se disponibiliza e se mobiliza para fazer esse desfile acontecer tão bonito assim. A união entre as pessoas, principalmente as que vivem em um local em comum, como a nossa cidade, faz toda a diferença. Minha neta está desfilando e eu estou aqui filmando tudo, avó babona mesmo", contou Marilene de Castro.

Para a gonçalense Marilene Castro, um dos pontos altos do desfile é a organização | Foto: Enzo Britto

Desfile

Além das vinte e nove escolas municipais, também desfilaram, pelos 135 anos de São Gonçalo: policiais militares do 7º BPM, do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM); do Corpo de Bombeiros; da Tropa de Reforço da Marinha, do 21º Grupo de Artilharia em Campanha – Forte do Rio Branco, da Banda da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, de agentes da Guarda Municipal, integrantes da Associação dos Reservistas e Amigos do 1º Batalhão de Guarda AR1BG, entidades da sociedade civil, instituições assistenciais e motorizados.