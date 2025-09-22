Ong Mulheres da Parada celebra painel artístico em homenagem à fundadora Letícia da Hora

A ONG Mulheres da Parada faz um ato simbólico, na próxima quarta-feira (24-09), às 17h, para comemorar a confecção de um painel com a imagem da sua fundadora e presidente Letícia da Hora. A pintura faz parte do projeto "Cidade Ilustrada" da prefeitura de São Gonçalo.

A ONG realiza antes, das 13h às 16h30, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o evento gratuito "Café com Empreendedoras", com diversas atividades voltadas às mulheres. Ao final, o grupo segue para a inauguração simbólica do painel, que fica próximo, no bairro Estrela do Norte.

"Não é sobre mim o painel, mas sobre todas as mulheres que estão representadas através da minha imagem", diz Leticia da Hora que também faz questão de agradecer a homenagem.

"O que mais me comove, me encanta é receber este reconhecimento da cidade, ou seja, é a valorização das pessoas do território dentro dele", completa a ativista social.

Quem é Letícia da Hora

Letícia da Hora é publicitária, gonçalense, tem 37 anos, é casada com o ator Leandro Firmino há 10 anos. O casal tem um filho, o Levi, de 7 anos.

Desde que se formou, Letícia sempre buscou aliar seus conhecimentos a projetos sociais e, sobretudo, ações de empoderamento de mulheres negras e de periferia.

Assim nasceu a Mulheres da Parada e o Mercadinho Solidário que ela criou na garagem da sua casa, na pandemia da covid-19 em 2020.

Com o tempo, Letícia percebeu que, além da urgência da alimentação, era preciso qualificar as mulheres para que elas fossem "Donas da Parada".

Assim nasceram os cursos de qualificação sem recursos mas com muita vontade de ajudar. São diversos cursos, como Confeitaria, Manicure, Trancista, Cosméticos Naturais e até Energia Fotovoltaica.

Importante destacar que, além da qualificação, Letícia sempre teve preocupação com a saúde mental das mulheres assistidas, ou seja, a ONG sempre ofereceu atendimento psicológico e social a todas as alunas dos cursos.

Cidade Ilustrada

O projeto Cidade Ilustrada tem o objetivo, segundo a prefeitura de São Gonçalo, de mudar a paisagem urbana da cidade com cores, arte e memória e, desde o mês passado, vem ganhando uma série de painéis gigantes dedicados a celebrar a trajetória de personalidades negras gonçalenses que marcaram e seguem marcando a história do município e do país.

Batizada de “Povo Preto de São Gonçalo”, a ação em muros da cidade presta homenagem a artistas, esportistas, lideranças e figuras de diferentes áreas que nasceram ou foram criados na cidade e que se tornaram referência local e nacional.

Na lista, já eternizados nos muros estão a dupla Claudinho e Buchecha, o rapper Orochi, o cantor e pastor Kleber Lucas, a executiva Nina Silva, o ator Rafael Zulu, entre outros.

Os painéis são produzidos por artistas da cidade coordenados pelo famoso Marcelo Eco, cria de São Gonçalo conhecido mundialmente pelos seus grafites.