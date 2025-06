Corpus Christi 2025: confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Com a chegada do feriado (ponto facultativo) de Corpus Christi, nesta quinta-feira (19), lojas, centros comerciais e o setor de serviços terão seu funcionamento e programação alterado. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO preparou um guia para te deixar informado sobre o que abre e o que fecha nos municípios de São Gonçalo e Niterói. Confira:

Shoppings

Partage Shopping

- Lojas e Quiosques: Opcional: 11h às 15h | Obrigatório: 15h às 21h

- Alimentação e Lazer: 11h às 21h

- Cinema: De acordo com a programação

- Bares e restaurantes do Jardim: 11h às 23h

- Detran, TRE, Secretarias, SINE: Fechado

- Selfit: 08h às 18h

São Gonçalo Shopping

- Lojas e Quiosques: Horário obrigatório das 15h às 21h e opcional das 10h às 14:59 e 21h às 22h

- Alimentação e Lazer: Horário obrigatório das 11h às 21h e opcional das 21h às 22h

- Cinema: De acordo com a programação

Pátio Alcântara

- Lojas e Quiosques: 09h às 15h

- Praça de Alimentação: 10h às 15h

Plaza Shopping Niterói

O Plaza Niterói funcionará em horário normal no dia de Corpus Christi (19)

- Lojas e quiosques: das 10h às 22h

- Praça de alimentação e restaurantes: das 10h às 22h

Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito Capitão Nelson decretou pontos facultativos nas próximas quinta-feira (19) e sexta-feira (20). O expediente das repartições públicas da Prefeitura de São Gonçalo que não são essenciais abrem até esta quarta-feira (18), ficam fechadas de 19 a 22 de junho (quinta a domingo) e retomam na próxima segunda-feira (23).

As atividades que não podem ser suspensas em virtude de exigências técnicas, essencialidade ou por motivo de interesse público vão funcionar normalmente. Entre setores que vão funcionar estão os das secretarias municipais de Conservação; Desenvolvimento Urbano; Saúde e Defesa Civil e de apoio administrativo escalados pelas chefias imediatas.

Saúde de São Gonçalo

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil informa que, durante todo o período, o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três), estará aberto 24h. O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) vai abrir, normalmente, das 8h às 17h.

Todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais também vão funcionar 24h por dia. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, fica fechado na quinta-feira (19) e abre, normalmente, na sexta-feira (20), das 8h às 17h, para as consultas e exames pré-agendados.

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, ficam fechadas quinta-feira (19) e sexta-feira (20). Elas abrem no sábado (21), das 8h às 12h, para vacinações e atendimentos pré-agendados. Depois, as clínicas reabrem na segunda-feira (23).

Os polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto; e Hélio Cruz, em Alcântara; abrem, respectivamente, na quinta-feira (19) e sexta-feira (20), das 8h às 12h, exclusivamente, para a aplicação da vacina antirrábica humana.

Quando necessária a aplicação do soro antirrábico, o paciente é encaminhado ao Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, que funciona 24h todos os dias. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento nos polos sanitários, o paciente pode procurar o PSC para avaliação.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas de quinta-feira (19) até domingo (22). São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Secretaria informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (23).

Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói publicou o Decreto Nº 369/2025, no Diário Oficial do Município, onde estabelece o ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 19 de junho (quinta-feira), em razão da tradicional celebração de Corpus Christi sem prejuízo dos serviços essenciais. Sexta-feira (20) e segunda-feira (23) não contarão como ponto facultativo.

Barcas

Na quinta-feira (19), as linhas Paquetá e Arariboia do sistema aquaviário vão funcionar com grade de feriado; já as linhas Cocotá e Charitas não vão operar. Na sexta-feira (20), todas as linhas das barcas vão operar normalmente. Sábado (21) e domingo (22), a circulação também ocorrerá como de costume, com base na grade de fim de semana.

Metrô

De quinta (19) à domingo (22) a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo.

Na quinta-feira (19) e no domingo (22), a operação acontecerá das 7h às 23h. Na sexta-feira (20) e no sábado (21), o funcionamento será das 5h à meia-noite.

Trem

De quinta (19) a domingo (22), a SuperVia realizará manutenções na via e na rede aérea (haverá alterações na circulação). Acesse www.supervia.com.br para conferir a operação em cada ramal e planejar as viagens.

Na quinta-feira (19) e no domingo (22), os trens vão operar com horários fixos, de acordo com a grade de domingos e feriados. Na sexta (20), a circulação ocorrerá conforme a grade regular de dias úteis. No sábado (21), a operação será com base em horários fixos, seguindo a grade de sábados.

Bancos

As agências bancárias não funcionarão nesta quinta-feira (19), dia de Corpus Christi, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Na sexta-feira (20), o funcionamento será normal.

Enel

A Enel Distribuição Rio informa que, durante o feriado desta quinta-feira (19), manterá suas equipes operando normalmente – incluindo atendentes, operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, para garantir o fornecimento de energia em toda a sua área de concessão. Apenas as lojas de atendimento da concessionária estarão fechadas, sendo reabertas na sexta-feira (20), no horário normal.

Os serviços da empresa estarão disponíveis pelos canais digitais, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana: site da empresa, aplicativo Enel Rio (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21 99601-9608) e a Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Dicas de segurança da Enel para proteger a sua casa:

- Se a sua ideia é viajar e aproveitar o feriado prolongado fora de casa, desconecte os eletrodomésticos que não serão usados, como TVs, micro-ondas e carregadores de bateria. Além de evitar o desperdício, essa ação ajuda a reduzir o risco de curtos-circuitos;

- Para quem vai passar muitos dias fora, em viagens mais longas, desligar o disjuntor geral pode ser uma boa solução;

- Para as geladeiras, que precisam ficar ligadas por causa dos alimentos, recomenda-se a utilização de protetores contra curtos elétricos;

- Antes de viajar, faça uma revisão nas instalações elétricas de sua casa. É fundamental que não haja fios desencapados, que podem gerar curtos-circuitos, nem cheiro de queimado nas tomadas;

- Retire da tomada os aparelhos que ficam em stand-by. Esse modo também tem gasto de energia;

- Se, por medida de segurança, você pensa em deixar algumas luzes acesas para dar aquela impressão de casa ocupada, a dica é usar temporizadores de movimento. Assim, você economiza energia e ainda mantém a casa segura.