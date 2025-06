Saúde de Niterói abre processo seletivo para contratação de 160 médicos

Os candidatos interessados devem se inscrever através do formulário que estará disponível no site da Fundação Municipal de Saúde (FMS) na seção “Concurso e Seleções” - Foto: Divulgação

Os candidatos interessados devem se inscrever através do formulário que estará disponível no site da Fundação Municipal de Saúde (FMS) na seção “Concurso e Seleções” - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lançou, nesta segunda-feira (16), dois editais de Processos Seletivos Públicos Simplificados para a contratação de 160 médicos para reforçar o atendimento na rede municipal. Serão oferecidas 144 vagas na Rede Especializada Ambulatorial, com inscrições entre os dias 27 de junho e 03 de julho. Além disso, serão 16 oportunidades no Serviço de Atenção Especializada (SAE) em HIV/Aids e Hepatites Virais com inscrições abertas de 27 de junho a 01 de julho.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o objetivo é melhorar ainda mais o atendimento na rede municipal de saúde.

“O processo seletivo simplificado é um mecanismo de gestão que agiliza a contratação de profissionais para a nossa rede de saúde. Precisamos dar resposta imediata às necessidades que identificamos assim que assumimos o governo e seguimos trabalhando para melhorar ainda mais a assistência aos pacientes com mais médicos, que em breve vão reforçar o atendimento na cidade”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, afirmou que, com esses novos processos de contratação, a rede municipal chegará a 267 novos médicos.

“Com esse novo processo seletivo, seguimos com o planejamento de ampliar a capacidade da rede de atendimento no município, com especialistas que nos ajudarão a reduzir o tempo de espera da população por essas consultas. Essa ação, alinhada a outros projetos, com o Fila Zero de Consultas e Exames e a implantação do Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades, garantirá uma proteção muito maior para todos os niteroienses”, afirmou a secretária.

Serão 144 médicos para a Rede Especializada Ambulatorial, com vagas para angiologista (5), cardiologista (4), colpocopista (6), endocrinologista (3), gastroenterologista (4), generalista (10), geneticista (1), geriatra (10), mastologista (2), nefrologista (5), neurologista (8), neuropediatra (10), ortopedista (15), otorrinolaringologista (2), patologista (3), plantonista para emergência (39), pneumologista (4), reumatologista (8) e urologista (5). Além disso, serão oferecidas 16 vagas de médicos para o Serviço de Atenção Especializada (SAE) em HIV/Aids e Hepatites Virais, sendo 1 para dermatologista, 1 para gastroenterologista e/ou hepatologista, 1para ginecologista, 12 para infectologista e 1 para proctologista.

A seleção será feita por análise de titulação/certificação acadêmica e experiência profissional na área, e a remuneração é de R$ 10 mil. Os candidatos aprovados fora do número de vagas formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados durante o prazo de validade do certame, de acordo com a necessidade e conveniência da administração pública.

Os candidatos interessados devem se inscrever através do formulário que estará disponível no site da Fundação Municipal de Saúde (FMS) na seção “Concurso e Seleções”. Não haverá pagamento de taxa de inscrição para os Processos Seletivos Públicos Simplificados. As classificações finais dos certames serão divulgadas nos dias 26 e 18 de julho. As demais informações e cronogramas constam nos editais, que já estão disponíveis na seção “Concurso e Seleções” do site da FMS e podem ser acessados no link: https://saude.niteroi.rj.gov.br/processo-seletivo-publico/.