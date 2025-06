Rio divulga, esta semana, mais de 3 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 913 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde e Médio Paraíba - Foto: Reprodução - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 913 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde e Médio Paraíba - Foto: Reprodução - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Governo do Estado divulga 3.057 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro esta semana, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 913 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 2.144 vagas: 852 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.292 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A Região Metropolitana oferece de dois a três salários mínimos (R$ 3.036 a R$ 4.554) para as posições de mecânico a diesel e motorista de caminhão, que exigem experiência anterior e o Ensino Médio. Sem exigência de experiência, há oportunidades para açougueiro, auxiliar de estoque e balconista. Para pessoas com deficiência (PcD), são 223 vagas para diferentes funções e remunerações.

Nas cidades de Valença e Vassouras, no Médio Paraíba, foram captadas 37 oportunidades, com remuneração média de um salário mínimo. Na Costa Verde, as sete ofertas de emprego são no município de Angra dos Reis, com remuneração variando de um a dois salários mínimos, para funções como as de pedreiro e servente de pedreiro. Já na Região Serrana, foram divulgadas 217 vagas, com remuneração de dois a três salários mínimos, para auxiliar de limpeza, com experiência anterior e Ensino Fundamental exigidos.

De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Estado, a maioria das vagas captadas (68,5%) é para o setor de Serviços, e o restante (31,5%) da área de Comércio. Por nível de escolaridade, 53,5% pedem o Ensino Médio completo e 38,4%, o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (76,7%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Inscrições

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A fundação oferece, esta semana, 852 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.292 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.