Obramax vai inaugurar loja no Gradim e abre vagas de emprego na região

A Obramax, maior “atacarejo” de materiais de construção do Brasil, vai abrir sua primeira unidade em São Gonçalo, no bairro Gradim, e já iniciou o processo de contratação (link no final da matéria). Previsto para inaugurar no segundo semestre deste ano, o estabelecimento deve gerar até 200 vagas de emprego diretos, segundo a empresa.

Realizada com um investimento de R$140 milhões, a nova loja conta com 18 mil m² com amplo estoque. No total, são 16 mil itens, em grandes volumes, à pronta entrega. A loja vai ficar no espaço onde funcionava a antiga casa noturna Vibe Show, próximo a rodovia BR-101, a Niterói-Manilha. A construção do estabelecimento começou no final do ano passado.

Leia também:

➢ Milagre? Homem escapa por um triz de acidente em São Gonçalo; vídeo

➢ Biblioteca Parque de Niterói oferece oficina gratuita de escrita e performance teatral

A nova loja será a sexta da empresa no estado do Rio. A rede já está presente em Jacarepaguá, Benfica e Guadalupe, na capital fluminense, além de Duque de Caxias e Mesquita, na Baixada Fluminense. Juntas, essas operações somam aproximadamente 1.200 postos de trabalho diretos no estado. A empresa prevê outras inaugurações nos próximos anos.

As oportunidades estão sendo divulgadas gradualmente e contemplam diferentes áreas, com destaque para os cargos de vendedor (pleno e sênior), supervisor de merchandising, técnico de manutenção, analistas e assistentes de logística. Segundo a empresa, será oferecido um pacote completo de benefícios, incluindo Wellhub (antigo Gympass), licenças maternidade e paternidade estendidas, planos de saúde e odontológico, cesta básica, prêmio por progresso, além de um programa de apoio com suporte psicológico, financeiro e pedagógico.

Interessados podem acompanhar as vagas e se candidatar diretamente pelo site da empresa neste link.