Biblioteca Parque de Niterói oferece oficina gratuita de escrita e performance teatral

A partir desta quarta, 11 de junho, a Biblioteca Parque de Niterói recebe a oficina “Reescrevendo histórias através da poesia, usando a escrita e performance teatral”, o curso será ministrado por Adriana de Assis Pacheco e acontecerá sempre às quartas, até o dia 02 de julho, a partir das 14h.

O projeto tem como objetivo principal a leitura de poemas para debate com o grupo, visando a amplitude da cultura literária e a posteriori o autoconhecimento de cada participante da oficina. Irá ser discutida a leitura e o mais importante desdobrada, através do trabalho criativo, a forma que cada texto tocou a psique de cada mulher. A escolha da maior parte dos textos serem poemas deve-se ao fato de que a poesia toca intuitivamente o corpo de uma mulher, ultrapassando o racional.

A leitura e a participação de cada aluna relendo o poema, falando suas impressões sobre os textos direciona uma segunda etapa que consistirá na escrita de um texto próprio ou dramatização, uma pequena cena ou performance que dirá sobre as impressões pessoais de cada uma.

A poesia funcionará como uma prática curativa e por ela e a via do trabalho criativo acontecerá a reescrita da própria vida. A escolha dos textos se dará por poetas que desempenharam importância literária para o mundo feminino e ou de qualidade literária indiscutível.

Após a expressão da “reescrita” ou performance teatral de cada mulher haverá espaço novamente na roda para a troca de impressões e experiências, sempre respeitando a expressão de cada uma, e o fechamento em grupo da vivência do dia.

Adriana de Assis Pacheco nasceu e mora em Niterói. É atriz, arte-educadora (Lato Sensu), com formação em arteterapia. Atuou como artista independente (com registro profissional) em performances com textos de autoria própria, inclusive poemas. Deu aulas de teatro e arteterapia. Escreveu artigos e poemas para revistas, versão impressa e digital. Trabalhou também como revisora de textos. Possui mestrado em Literatura pela PUC do RJ com dissertação na área de dramaturgia e lá foi coordenadora executiva pelo Santander Universidades do livro “Bossa nova- um retrato em branco e preto”. Tem licenciatura em psicologia e Letras pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro.

SERVIÇO

Oficina “Reescrevendo histórias através da poesia, usando a escrita e performance teatral”

Datas: Quartas - total de 4 encontros

11/06; 18/06; 25/06 e 02/07

Local: Biblioteca Parque de Niterói - Sala Multiuso

Horário: 14h às 16h30

Com Emissão de Certificado

Endereço: Praça da República, S/N - Centro, Niterói