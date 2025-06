Milagre? Homem escapa por um triz de acidente em São Gonçalo; vídeo

Acidente aconteceu na manhã de domingo (08), próximo a esquina da Av. Roberto Marinho com a Rua Mario Miranda - Foto: Reprodução

Acidente aconteceu na manhã de domingo (08), próximo a esquina da Av. Roberto Marinho com a Rua Mario Miranda - Foto: Reprodução

Um homem escapou por pouco de um grave acidente de trânsito na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Alcântara, em São Gonçalo, no último fim de semana. A colisão entre dois carros aconteceu na manhã de domingo (08) e deixou dois feridos. Imagens de câmeras no local mostram o momento em que os veículos se chocam e atingem um poste a centímetros de distância de um pedestre, que não é atingido e segue caminhando normalmente. Confira:





A batida aconteceu na altura de uma churrascaria na esquina com a Rua Mario Miranda, por volta das 11h50. Nas imagens, é possível ver um dos automóveis atingindo outro enquanto tentava trocar de faixa para sair da Av. Roberto Marinho. Dois homens - um de 67 anos e outro de 23 - ficaram feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles tinham ferimentos moderados quando foram socorridos.

Os dois homens foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo a direção da unidade, o mais jovem já recebeu alta hospitalar. Já o paciente de 67 anos permanece internado, mas tem quadro estável.