Vem aí! São Gonçalo vai receber nova loja de materiais de construção

São Gonçalo vai receber um novo empreendimento em 2025. A loja de materiais de construção Obramax está estruturando sua primeira unidade no município. O estabelecimento vai funcionar no Gradim, próximo à rodovia BR-101, no espaço onde funcionava a antiga casa noturna Vibe Show. As obras no espaço têm previsão de oito meses a um ano e a inauguração deve acontecer no final de 2025

O terreno fica na Rua Visconde de Itaúna, 545, e vai abrigar uma loja de aproximadamente 18,6 mil m². É a primeira unidade da Obramax na Região Metropolitana. Além desta, a rede varejista, que faz parte do mesmo grupo que a Leroy Merlin, tem estabelecimentos em Mesquita, Benfica, Guadalupe, Jacarepaguá e Duque de Caxias.

Leia também:

➢ Mudanças no Vale-Pedágio Obrigatório passam a valer a partir do dia 1° de janeiro

➢ Retrospectiva 2024: relembre o que foi notícia este ano

O espaço foi adquirido pela Fundo Imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) por cerca de 160 milhões de reais no último mês de outubro e, segundo a equipe que atua no local, a previsão é de que as obras se intensifiquem já nos primeiros dias de 2025. A data oficial de inauguração do espaço ainda não foi confirmada.