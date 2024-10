Prefeitura de Itaboraí abre concurso público para a Educação

A Secretaria Municipal de Educação, no município de Itaboraí/RJ, está com as inscrições abertas para o Concurso Público que visa o provimento de vagas do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação no município de Itaboraí/RJ. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. Ao todo são 1.239 vagas.

As inscrições devem ser feitas via internet, pelo site do Instituto Avalia, organizadora do concurso para emprego público, pelo endereço: www.avalia.org.br, a partir das 17h30 do dia 08/10/2024 (observado o horário oficial de Brasília/DF). A taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o cargo de nível médio e R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) para o nível superior.

Os demais detalhes do processo podem ser consultados no Edital de Abertura localizado no próprio site do Instituto Avalia. É importante que o candidato se atente ao Edital e acesse o endereço eletrônico frequentemente para se manter inteirado de todas as etapas.

TOTAL DE CARGOS: 18

TOTAL DE VAGAS: 1.239

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: do dia 08/10/2024 às 23h59 do dia 07/11/2024

