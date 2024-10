Consulado americano do Rio é o 14º que mais emite vistos no mundo

O Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro foi o 14º posto diplomático americano que mais emitiu vistos em todo o mundo. O órgão foi responsável por 19.869 concessões do documento no período. Já no acumulado dos oito primeiros meses do ano, são 140.046 vistos expedidos, o que o coloca em 15º no ranking global.

No geral, a concessão de vistos americanos para brasileiros aumentou 4,6% em agosto de 2024, totalizando 110.995 autorizações. Este é o terceiro maior número do ano e o quarto maior da história.

Todos os dados fazem parte de um levantamento da consultoria Viva América, que monitora mensalmente os sistemas de processamento de vistos do Departamento de Estado dos EUA ao redor do mundo. No acumulado do ano, já são 802.787 emissões, alta de 3% sobre o mesmo período de 2023.

“Historicamente, no segundo semestre registra-se uma quantidade menor de emissões, pois as pessoas se planejam com antecedência quando planejam vir para os Estados Unidos e já começam a se programar no começo do ano”, explica Rodrigo Costa, CEO da Viva América. “Contudo, o que temos observado, do ano passado para cá, quando a Embaixada passou a acelerar o processo de emissão e disponibilizar mais horários de atendimento para o público, é que o segundo semestre ficou levemente mais aquecido.”

Por isso, o especialista, que vive em Orlando há dez anos e já ajudou imigrantes de 32 países a obter vistos de trabalho, turismo e residência permanente para a América do Norte, acredita ser "muito provável" que, em 2024, a Embaixada e os consulados dos EUA no Brasil superem o recorde de 1,15 milhão de vistos para brasileiros, alcançado em 2023.

Vistos de turismo lideram a lista

Em agosto, o visto mais concedido para brasileiros foi o B1/B2, nome oficial do visto de turismo e negócios. Foram 105.55 emissões – ou 95% do total.

A lista é completada pelo J-1 (798), de intercâmbio; o L-2 (591), para dependentes de L-1; o F-1 (546), de estudante; e o L-1 (431), voltado para executivos transferidos do Brasil e empresários que vão empreender na terra do Tio Sam.

“O L-1, em especial, tem crescido muito nos últimos anos, indicando um maior intercâmbio empresarial entre os dois países, inclusive por meio da internacionalização de negócios para os EUA”, comenta Costa.

Green cards

Quase todos os vistos da lista dos mais emitidos em agosto são temporários, ou seja, exigem que o titular retorne a seu país de origem após um determinado tempo. Opõem-se aos vistos permanentes, também conhecidos com green cards, que permitem que o estrangeiro more e trabalhe indeterminadamente nos EUA, tendo quase os mesmos direitos do que um cidadão americano.

Entre estes, o mais emitido em agosto foi o EB-2 (358), voltado para profissionais com habilidades acima da média e pesquisadores de renome. “Os brasileiros estão entre os que mais pedem esse visto, indicando um movimento de fuga de cérebros”, avalia o CEO da Viva América.

Emissão de vistos americanos para brasileiros (2024)

Postos diplomáticos dos EUA que mais emitiram vistos (agosto/2024)

1. São Paulo - 57.394

2. Monterrey - 53.640

3. Bogotá - 49.221

4. Cidade do México - 48.670

5. Buenos Aires - 32.779

6. Pequim - 24.731

7. Nova Delhi - 24.052

8. Shanghai - 22.613

9. Manila - 22.182

10. Santo Domingo - 21.621

14. Rio de Janeiro - 19.869

20. Brasília - 13.398

25. Porto Alegre - 11.180

32. Recife - 8.296