Correios anuncia banca do seu concurso público nacional

Na última quarta-feira(11), os Correios anunciaram a banca selecionada para a realização do concurso público nacional da estatal. O exame terá dois editais – um de nível médio para o cargo de Agente de Correios e outro para nível superior com o cargo de Analista de Correios. O processo de seleção foi vencido pelo IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

No total, serão 3.468 vagas, sendo 3.099 para nível médio e 369 para nível superior. O salário inicial para Agente de Correios é de R$ 2.429,26 e para Analista de Correios, de R$ 6.872,48. O esperado é que os editais sejam publicados em setembro e que as contratações sejam iniciadas ainda neste ano. Em cada edital, 20% das vagas serão destinadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência.

Ambas as provas- que terão caráter eliminatório e classificatório - serão objetivas, focando em conhecimentos gerais e específicos. Somente a prova para o cargo de Analista de Correios contará com redação de texto dissertativo.



Mais detalhes sobre o concurso, incluindo as localidades de aplicação de prova, serão divulgados na publicação do edital, ainda no mês de setembro.