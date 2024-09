MUVI: Novos pontos de ônibus trazem mais conforto e segurança

Os novos pontos de ônibus contam com marquises para proteger do sol e da chuva - Foto: Layla Mussi

Os novos pontos de ônibus contam com marquises para proteger do sol e da chuva - Foto: Layla Mussi

As obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) avançam para uma nova fase de construção, agora com a implementação de pontos de ônibus em regiões estratégicas, como a Rua Jayme Figueiredo, conhecida como Rua da Caminhada, e outras localidades da cidade.



Os novos pontos de ônibus contam com marquises para proteger do sol e da chuva, proporcionando maior conforto e segurança aos transeuntes.

"Esses pontos de ônibus são práticos e de fácil acesso. As estruturas têm trazido mais conforto", comenta Felipe Schunck, programador de 19 anos.

Essas novas instalações tornam a espera pelo transporte público mais segura e confortável. "As coberturas ajudam quando chove ou faz muito sol, e os bancos facilitam bastante, pois é cansativo ficar com uma criança de colo esperando", comenta Letícia Cândido, gerente de logística de 46 anos, enquanto aguardava o ônibus com sua filha.



A população de São Gonçalo destaca os benefícios que essas melhorias na mobilidade urbana têm trazido para a cidade. "As mudanças estão sendo muito boas. Esses novos pontos de ônibus vão facilitar bastante para quem depende do transporte público, com a proximidade dos abrigos e as coberturas, que são fundamentais", acrescenta Letícia.

Mesmo quem não utiliza o transporte público percebe as melhorias. "Visualmente, está bem melhor. Eu não ando de ônibus, mas dá para notar que os pontos estão mais adequados, protegendo as pessoas do sol e da chuva", comenta Edson Costa, rigger de 47 anos.