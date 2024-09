Maricá será sede da Olimpíada Brasileira de Robótica

Nos próximos dias 14 e 15 de setembro, Maricá irá sediar a Olimpíada Brasileira de Robótica(OBR). O evento, que acontecerá das 8h às 17h em Araçatiba, irá reunir 36 instituições de outras cidades e 25 escolas de Maricá. No total, 61 escolas da rede pública e privada irão participar do evento. O município terá a maior delegação de estudantes da história do evento científico tecnológico com 280 participantes inscritos em 81 equipes, disputando em diversas modalidades práticas.

A competição contará com apresentações práticas de robótica de resgate, com robôs competindo em arenas, atividades de robótica artística, modalidades teóricas e virtuais com simuladores. A Olimpíada conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Na modalidade prática robótica de resgate, são confeccionados robôs autônomos capazes de resgatar vítimas em um ambiente de desastre passando por todos os perigos do caminho, sem intervenção humana. Na robótica artística, os robôs fazem apresentação de dança, teatro, mágica, show de comédia, entre outros. Já na robótica virtual, os alunos produzem um vídeo de um projeto de robótica de resgate ou criam um robô virtual para competir em provas simuladas de resgate.



Para estimular a criação dos autômatos, a prefeitura oferece aulas de robótica em 28 unidades da rede municipal de ensino. As oficinas apresentam a lógica de programação e construção de robôs em diferentes níveis de conhecimento em atividades teóricas e práticas.

De acordo com o secretário de Educação de Maricá, Marcio Jardim, o evento reflete todo o investimento educacional da cidade. “Nós temos investido bastante na robótica nas escolas, porque é muito importante para o desenvolvimento do conhecimento científico, tecnológico e de habilidades tão fundamentais para a criança na idade escolar. Desperta o pensamento crítico, o trabalho em equipe, a capacidade de resolução de problemas. Esse conjunto de fatores ajudam muito no desenvolvimento educacional do aluno", disse.

A disputa é dividida em três níveis | Foto: Divulgação/ Elsson Campos

Como a Olimpíada funciona?

A Olimpíada Brasileira de Robótica é destinada a estudantes brasileiras de 6 a 19 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico. Ela busca integrar tanto novatos no mundo da robótica quanto estudantes mais experientes, que já possuem a robótica educacional em suas escolas.

A disputa possui três níveis divididos a partir do período escolar dos alunos: 0, 1 e 2. Na categoria 0, alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental participam em ambientes menos competitivo e mais lúdico, com regras e premiação diferenciadas. Alunos desta categoria podem participar da etapa regional e se classificar para competir na fase estadual.

O nível 1 é direcionado aos estudantes do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Já o nível 2 é voltado para estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e todos os anos do ensino médico ou técnico. Todos os participantes começam nas etapas regionais ou estaduais em estados menores ou com poucas inscrições. Os alunos com maior desempenho de cada categoria no seu nível avançam à etapa nacional, podendo concorrer, no caso do Nível 2, a uma vaga na etapa mundial.

O evento irá acontecer na Rua Jovino Duarte s/n, em Araçatiba, (ao lado do aeroporto), das 8h às 17h.