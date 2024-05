Juntos somos mais fortes: pontos de arrecadação em SG e Niterói estão recebendo doações para o RS

Em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, as cidades de São Gonçalo e Niterói estão com alguns pontos de arrecadação, disponíveis para o recebimento de diversos tipos de doação, visto o grau de urgência e necessidade da população gaúcha. A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) também está funcionando como ponto de coleta.

Pontos de coleta





Layla Mussi

Autor: Layla Mussi | Descrição:

A Sorveteria 'Eskimó Picolés e Sorvetes' está recebendo doações em todas as suas unidades. Em São Gonçalo, a loja, que fica localizada na Rua Doutor Jurumenha, 2545, Barro Vermelho, funciona de segunda à quinta até às 20h; Sexta e sábado até às 21h e domingo até às 18h. De acordo com funcionários, a maior demanda de doação é para: roupas de bebê, água e produtos de limpeza.

A sorveteria, que tem sede no Rio Grande do Sul, está arrecadando donativos para a região | Foto: Layla Mussi

Leia mais

São Gonçalo inscreve para seminário de orientação educacional na FFP-Uerj

Emprego formal, estágio e jovem aprendiz: 3.084 oportunidades estão disponíveis no Estado do Rio, esta semana



"A direção da Eskimó lá em Santa Catarina começou a fazer essa mobilização e trouxe a ideia para todos os lojistas da nossa região. Através disso, todas as lojas começaram a fazer a campanha de arrecadação, enviando o material recebido para nossa loja no Centro de Niterói, que é a base principal, localizada na Av. Feliciano Sodré, 538. Dali os caminhões da eskimó estão levando tudo para o Rio Grande do Sul", explicou o gerente da Unidade de São Gonçalo, Paulo Cezar Rodrigues Alves, de 51 anos, que acrescentou ainda que a campanha não tem prazo para encerrar e que "a adesão da população tem sido tão grande que já foram enviadas duas carretas carregadas de doações para o Sul".

A sorveteria, que tem sede no Rio Grande do Sul, está arrecadando donativos para a região | Foto: Layla Mussi

Todas as agências dos Correios do estado do Rio de Janeiro estão recebendo, em horário normal de funcionamento, donativos para a população gaúcha, atingida por uma tragédia ambiental nunca vista na história da região. As doações não terão custos de frete para as vítimas.

De acordo com o funcionário da Agência localizada na Rua Estefânia de Carvalho, 15, no Zé Garoto, em São Gonçalo, a campanha, na unidade em questão, foi iniciada oficialmente nesta quarta-feira (8).

"Iniciamos hoje, por isso a demanda ainda está abaixo do esperado. Mas estamos aguardando as doações", afirmou Fábio Amaral de Souza, de 49 anos.

O funcionário também passou algumas informações sobre o que é permitido doar nas agências dos Correios e de que modo deve ser feito.



"É necessário trazer os produtos embalados, em caixas ou embalagens plásticas lacradas. Podem ser doados: ração pra pet, medicamentos, roupa de cama, materiais de limpeza secos, agasalhos, água mineral e produtos não perecíveis", afirmou o funcionário.

No momento, em São Gonçalo, apenas as agências dos bairros Zé Garoto e Alcântara estão recebendo as doações, também sem prazo para o encerramento da campanha.

Já em Niterói, muitos moradores estão indo às agências, como o Correio Central de Niterói, para demonstrarem solidariedade com a população do Rio Grande do Sul.

Agências dos Correios em Niterói também estão recebendo doações | Foto: Layla Mussi

"Soube pelos meios de comunicação que aqui estava arrecadando. Cabe a nossa consciência né, se a gente está vendo o que está acontecendo com nossos irmãos no Sul, por que não doar? Estou ajeitando a minha mudança e tirando tudo para doar, e mesmo que não fosse me mudar, eu sempre que posso faço essas doações, como para o 'Médicos sem fronteiras', para o 'Instituto Bezerra de Menezes', me aposentei já com projeto de fazer campanha voluntária", contou a funcionária pública aposentada, Lenize Nunes Garcia, de 67 anos, que levou, na manhã desta quarta-feira (8), edredons até o Correio Central de Niterói, localizado na Av. Visconde do Rio Branco, 481.



Lenize Nunes Garcia, de 67 anos, levou, na manhã desta quarta-feira (8), edredons até os Correios, em Niterói | Foto: Layla Mussi

Agências dos Correios em Niterói também estão recebendo doações | Foto: Layla Mussi

Universidade solidária



Outros dois pontos de arrecadação de doações para a população do Rio Grande do Sul são os campus de São Gonçalo e Niterói da Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

A ação solidária da Universo está recebendo donativos para a população do Rio Grande do Sul | Foto: Layla Mussi

A ação solidária da Universo está recebendo donativos como: alimentos não perecíveis; materiais de higiene; materiais de limpeza e roupas de cama e banho, com prazo de arrecadação até esta sexta-feira (10), das 8h às 21h.



No campus São Gonçalo, localizado na Rua Lambari, 10, Trindade, o ponto de coleta fica no Setor de Extensão. Já no campus Niterói, os materiais podem ser entregues na Biblioteca, que fica no Bloco A (térreo).

"A Universidade é um espaço de saber, de democracia, cidadania, preparo para o trabalho e desenvolvimento do aluno, então sobre estes aspectos, a Universidade interage e devolve para sociedade a nossa ação cidadã. E, nesse momento, a nossa ação cidadã é nos solidarizarmos com outros brasileiros, de outros estados, como do Rio Grande do Sul. Então essa ação que a Universidade está promovendo é o reflexo da sua existência, ou seja, é o espaço do saber, e portanto, da solidariedade, da cidadania e da discussão democrática. Nessa direção, o ato dela fornecer a oportunidade de recolher e motivar os alunos, professores e toda a comunidade a participar, é uma forma dela também demonstrar para a sociedade de Niterói, Rio de Janeiro e até do Brasil, a sua importância na formação de cidadãos", declarou Kátia Falcão, professora e coordenadora do curso de Jornalismo da Universo Niterói.

A maior demanda, que é a água mineral, tem batido recorde de doação no Campus Niterói. Na manhã desta quarta-feira (8), um grupo de balé, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro de Niterói, doou mais 30 packs de água. Na última terça-feira (7), o grupo já havia doado 50 packs.

"A gente não esperava essa doação, agradecemos muito, mesmo sem conhecê-los. Doação é isso né? Ajudar quem a gente não conhece, ajudar por amor. Além disso, um depósito de bebidas também doou mais 10 packs em cima do que o balé doou. Estão chegando muitas doações. Se seis pessoas doarem uma garrafa, a gente já tem um pack e coloca água em seis mãos", afirmou a bibliotecária Universo Niterói, Sirleia Mattos, que junto aos funcionários da Biblioteca da unidade, tem desempenhado papel fundamental na separação dos itens doados.

Funcionários da biblioteca da Universo Niterói fazem a separação das doações para o RS | Foto: Layla Mussi

"Essa iniciativa surgiu com a necessidade do Rio Grande do Sul, já que solidariedade se faz com a participação de todos. Abriu-se as portas da Universo para a possibilidade das pessoas (alunos, funcionários, comunidade da região) trazerem esse material. O que eles estão precisando mais é água, material de higiene, de limpeza e alimentos não perecíveis. A gente já recebeu muito material e estamos separando conforme as orientações, para encaixotar, encaminhar e fazer chegar aos que estão necessitados", concluiu a bibliotecária.