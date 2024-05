Emprego formal, estágio e jovem aprendiz: 3.084 oportunidades estão disponíveis no Estado do Rio, esta semana

Os maiores salários, de cerca de R$ 7.000, são oferecidos no município de Niterói, na Região Metropolitana, para a função de médico do trabalho, que requer dos candidatos o nível Superior - Foto: Divulgação

Estado do Rio começa esta semana com a oferta de 3.084 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz para os fluminenses, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 987 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 2.097 vagas, ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e pela Fundação Mudes.

Os maiores salários, de cerca de R$ 7.000, são oferecidos no município de Niterói, na Região Metropolitana, para a função de médico do trabalho, que requer dos candidatos o nível Superior completo e experiência. A mesma região tem 35 vagas abertas para babá, em diferentes bairros da Zona Sul. A remuneração é de R$ 4.236, com exigência de Ensino Fundamental completo e experiência.

Também estão disponíveis oportunidades para cozinheiro (Ipanema, Jardim Botânico e Barra da Tijuca), coordenador de contabilidade (Barra da Tijuca), ladrilheiro (Centro) e mecânico de refrigeração (Anchieta), com salários que podem chegar a R$ 5.648, e experiência anterior exigida. A região Metropolitana dispõe, ainda, de 82 chances para pessoas com deficiência (PcD), a maioria sem exigência de experiência anterior. Os salários chegam a dois mínimos.



Na região Serrana, todas as 199 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de motorista carreteiro, manobrista, mecânico de refrigeração, secretária e servente de obras, entre outras. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 23 oportunidades, tais como jardineiro, padeiro, engenheiro de alimentos, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, a grande maioria (63,2%) das vagas captadas é do setor de Serviços e 36,8% do Comércio. Por nível de escolaridade, 33,5% pedem o Ensino Médio completo e 39,6% o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas exige experiência (53,8%). A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/P

ASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Em parceria com o CIEE e a Fundação Mudes, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios para diferentes escolaridades e, ainda, oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 805 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.292 oportunidades de estágio, 775 das quais para Ensino Superior e 517 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.