São Gonçalo inscreve para seminário de orientação educacional na FFP-Uerj

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo está preparando, para o dia 28 de maio, o 3º Seminário da Orientação Educacional, com o tema “Orientação Educacional no Brasil: interesses e conflitos na efetivação das políticas públicas”, das 9h às 17h, no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Patronato. As inscrições estão abertas ao público, com limite de vagas, e devem ser feitas pelo link https://forms.gle/DvWHhRYuaKZVuJxQ6.

O Seminário da Orientação Educacional se constitui como estratégia para a reelaboração das práticas no espaço escolar, a partir de uma reflexão crítica e responsiva dos cotidianos nas unidades de ensino. O seminário irá debater a complexidade do desenvolvimento social, cognitivo e emocional dos educandos, buscando conhecimento e trocas de experiências.

“É preciso trazer a Orientação Educacional para um espaço mais comum, com um debate mais intenso das suas práticas. A participação e o interesse dos orientadores neste tipo de evento têm aumentado muito no últimos anos e nós estamos ofertando o seminário pela terceira vez, com uma roupagem nova, debatendo temas muito pertinentes”, disse a coordenadora da Orientação Educacional, Carla Verônica.

Palestra

9h – abertura – Tema: “A Orientação Educacional no Brasil: Interesses e Conflitos na efetivação das Políticas Públicas”. Com a presença dos (as) palestrantes: profª Doutora Mirian Grispun; profº Doutor Edson Soares – UFRJ; profº Doutor Moacyr Salles Ramos – UFF; Mediadora: Profª Juliele Ferreira.

Rodas de conversa

A partir das 13h30, acontecerão as rodas de conversa, que serão compostas por temáticas que abrangerão as práticas da Orientação Educacional e ocorrerão simultaneamente em salas distintas:

“Os Desafios de uma Inclusão Amorosa” – Profª Mestra Gianne Isidoro

“Racista, eu? Diálogos sobre práticas antirracistas” – Profª Doutoranda Adriele Lisboa

“Família: A Orientação Educacional no Afeto e desafeto com as Famílias” – Profº Doutor Ronald Quintanilha.

“Permanência do Estudante no Espaço Escolar: Foco na Educação de Jovens e Adultos” - Profª Doutora Ana Valéria Dias Pereira.