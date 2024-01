Inscrições para o processo seletivo da Femar são prorrogadas até a próxima segunda (8)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde (Femar), informa que foram prorrogadas até às 12h da próxima segunda-feira (08) as inscrições do processo seletivo direcionado ao preenchimento de 568 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e de combate às endemias. As inscrições podem ser realizadas no link https://portal.coseac.uff.br/femar20232-inscricoes/ e são de responsabilidade da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac-UFF).

A extensão do prazo de inscrição possibilita que mais pessoas interessadas participem do processo seletivo, que busca profissionais para atuação nas Unidades de Saúde da Família (USF) dos quatro distritos da cidade. É obrigatório que os candidatos possuam ensino médio completo e, para o emprego de agente comunitário de saúde, é necessário residir no distrito de saúde ao qual concorre à vaga.

É importante destacar que a data limite para pagamento da taxa de inscrição também foi prorrogada até o dia 08/01 e o boleto pode ser acessado pelo portal da seleção. Além disso, as provas objetivas estão previstas para 21/01 e o gabarito preliminar será liberado a partir das 16h do mesmo dia. Os locais de realização da prova estarão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) do candidato, que poderá ser acessado no dia 16/01, a partir das 17h.

O gabarito final das provas objetivas, após análise das solicitações de revisão, será divulgado em 30/01, a partir das 14h. O resultado final da prova será disponibilizado no portal da Coseac no dia 02/02. Já o resultado final do processo seletivo, após a etapa de análise de títulos, será divulgado em 21/02. O cronograma completo e as informações completas estão especificadas no edital, que pode ser acessado no link https://portal.coseac.uff.br/project/femar20232/.