Lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo acontecerá no próximo sábado (13)

A Secretaria de Assuntos Religiosos de Maricá apoia no próximo sábado (13/01) a 25ª edição da lavagem das escadarias da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, no Centro, com concentração a partir das 18h na Praça da Bandeira, no Centro. O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, tem como tema permanente “Um pedido de paz para o mundo ao som dos atabaques das Religiões Afro”. A iniciativa contará com shows da cantora Jô Borges, Grupo Vozes da Fé e o cantor Blackout JR.

A Lavagem da Escadaria da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo foi inserida no calendário oficial de eventos do município a partir da promulgação da Lei nº 2512/14, publicada no Jornal Oficial de Maricá (JOM).