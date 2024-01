Mulher que falsificou documentos de vítima para realizar compras e empréstimos é presa em Maricá

Policiais civis da 82ª DP (Maricá) prenderam uma mulher, nesta quarta-feira (03), pelo crime de fraude processual qualificada. Uma denúncia sobre estelionato, apontando a mulher como a autora, foi feita por uma vítima, em sede policial. Segundo os relatos, a criminosa falsificou a carteira de identidade da mulher para abrir contas em bancos.

Segundo apurado, compras e empréstimos foram feitos, com o esquema fraudulento. Na casa da suspeita, no bairro de Inoã, não foram encontrados objetos ilegalmente comprados. Entretanto, no lixo da residência, havia documentos e papéis rasgados, entre eles cédulas da identidade falsa.

Ela foi conduzida à delegacia. As investigações sobre o estelionato estão em andamento.