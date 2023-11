Maricá divulga concurso público para área da saúde

A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), divulgou nesta quarta-feira (1º) o edital nº 1/2023 com as etapas do concurso público para a rede de saúde da cidade, que pode ser acessado no site https://portal.coseac.uff.br/project/femar2023/.

O certame é organizado pela Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (COSEAC-UFF) e conta com 1.555 vagas, sendo 953 de nível superior e 602 de nível médio, divididas em 90 empregos. As inscrições para o concurso serão abertas na próxima segunda-feira (06), a partir das 12h, no mesmo portal, e serão finalizadas às 12h do dia 28/11.

As vagas são para atuação nas Unidades de Saúde da Família (USF), nos serviços da Atenção Especializada e de Saúde Mental. As provas objetivas para os empregos de nível médio serão aplicadas no dia 10/12 e para os de nível superior serão realizadas no dia 14/01/2024. A remuneração varia de R$ 1.587,93 a R$ 18 mil. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail femar@id.uff.br ou nos telefones (21) 2629-2805 e (21) 2629-2806.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 para os empregos de nível médio e R$ 140,00 para os de nível superior, com limite de pagamento até 28/11. Os interessados na isenção da taxa devem realizar a solicitação no portal da COSEAC, exclusivamente, das 12h da próxima segunda-feira (06) até às 12h da próxima quarta-feira (08). A isenção será concedida apenas às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que façam parte de famílias de baixa renda. Todos os detalhes estão no edital.

O diretor-geral da Femar, Marcelo Rosa, destaca a importância do concurso para a nova realidade da cidade, fortalecendo o cuidado oferecido e aumentando as equipes das unidades de saúde.

“O concurso público para a saúde surge em um momento crucial da cidade, já que estamos requalificando e ampliando, principalmente, os serviços da Atenção Primária, Especializada e de Saúde Mental. A população cresceu exponencialmente e estamos dedicados para atender às novas demandas. Por isso, oferecemos mais de 1.500 vagas para dezenas de empregos, buscando profissionais qualificados que irão oferecer assistência de ponta e nos permitirão avançar cada vez mais”, acrescentou.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, enfatiza que o concurso representa um marco para a qualificação da rede e ampliação do acesso aos serviços de saúde.

“A Femar está dando um passo fundamental para a gestão da rede. O concurso permitirá a qualificação do cuidado e ampliação do acesso, incluindo a incorporação de novas especialidades, exames e tratamentos. Além disso, proporciona melhores condições de trabalho para os servidores, que terão vínculos valorizados, favorecendo sua fixação no município e identidade com a população”, ressaltou.

Etapas seguintes do concurso

Em 4 de dezembro, as pessoas que concorrem aos empregos de nível médio poderão acessar o Cartão de Confirmação das Provas Objetivas (CCI), com todas as informações do candidato. O gabarito da prova objetiva destinada a esse público será divulgado em 10 de dezembro, após a finalização da avaliação. O resultado preliminar da prova estará disponível a partir das 17h do dia 20 de dezembro e o resultado final para todos os empregos de nível médio sairá no dia 04/01/2024, também a partir das 17h.

Em relação aos empregos de nível superior, o Cartão de Confirmação das Provas Objetivas (CCI) estará disponível em 04 de janeiro de 2024, a partir das 17h. O gabarito preliminar das provas será divulgado em 14/01 e o resultado preliminar no dia 24/01 a partir das 17h. O resultado final do concurso sairá em 29/01 a partir das 17h, exceto para os empregos de enfermeiro generalista ou enfermeiro da saúde da família e médico generalista ou de família e comunidade, que terão resultado em 07/02 por conta da necessidade de análise de títulos.

Fábio Rodrigues, diretor de Gestão do Trabalho e Desenvolvimento Institucional da Femar, pontua que o concurso faz parte da essência da fundação, contribuindo para agregar colaboradores de diversas áreas e impactando na vida dos moradores.

“A realização do concurso público será o marco inicial da gestão da Femar, promovendo o acolhimento, a qualificação profissional, treinando e integrando as equipes. Esses conjuntos de ações fazem parte das metas da fundação e aprimoraram o cuidado oferecido na rede. Estamos empenhados para que, ao final desse processo, gestores, colaboradores e usuários tenham o sentimento de satisfação”, concluiu.