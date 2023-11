Homem é agredido em festa após rejeitar cantada, em Maricá

Um homem foi agredido depois de rejeitar uma cantada numa festa no Caxito, em Maricá, na madrugada deste domingo (29).

Segundo informações, o homem estava no forró quando o autor da agressão o abordou, numa tentativa de se aproximar, mas foi rejeitado. Ao ter seus avanços negados, o agressor avançou no rapaz com um pedaço de madeira, batendo com ela na cabeça da vítima.

O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Che Guevara, em São José. Já o agressor, fugiu sem prestar socorro. Nenhum deles foi identificado.

Leia também:

➢ Homem morto a tiros em Maricá será sepultado em São Gonçalo

➢ Escola lamenta morte prematura de menina assassinada em Maricá

Segundo relatos, o autor do crime é morador de Pindobas e casado com uma mulher. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá)