Maricá comemora 10 anos da moeda Mumbuca mais que dobrando número de beneficiários

A Prefeitura de Maricá anunciou, no início da quarta-feira (1º), em evento realizado no bairro de Araçatiba com a presença do prefeito Fabiano Horta, que irá mais do que dobrar o número de beneficiários atendidos pelo programa Renda Básica de Cidadania (RBC) na cidade. Os, hoje, 42.897 moradores beneficiados pela transferência de renda passarão a ser 91.487, ou seja, um aumento de 113%.

Serão cerca de 48.590 novos beneficiários atendidos pelo programa, de acordo com dados atualizados no Cadastro Único federal. A entrega dos novos cartões mumbuca aos cerca de 26 mil chefes de família que passam a integrar o RBC será realizada nesta quinta-feira (2), sexta (3) e sábado (4).

Leia também:

PGJ recebe governador Cláudio Castro para tratar da Segurança Pública no Estado

Agora é Lei: Governo poderá garantir acolhimento à famílias com históricos de violência

“É fundamental para as pessoas que gravitam o universo de vulnerabilidade social que a gente possa estar aqui garantindo a sua inserção e a renda como um valor da dignidade e um direito social previsto na Constituição. A Renda Básica da Cidadania em Maricá representa para nós uma política de estado comprometida com a inclusão e com a vida das pessoas. É nisso que a gente funda hoje essa convicção da ampliação buscando a universalidade da renda a todo cidadão do território de Maricá”, afirmou Fabiano Horta, prefeito do município.

Durante o evento, Horta também ressaltou os esforços para a longevidade e sustentabilidade do programa, além da importância para o fortalecimento da economia local, através da cadeia de comércio e serviços. “Com a política social, temos injetado por ano mais de R$ 100 milhões, fazendo esse dinheiro circular lateralmente e com que novos empregos e novos empreendedores surjam na cidade”, completou.

"A Renda Básica da Cidadania em Maricá representa para nós uma política de estado comprometida com a inclusão", explicou Horta | Foto: Layla Mussi

Com o aumento de 113% do número de beneficiários, a Prefeitura de Maricá passará a injetar R$ 18 milhões por mês no programa, chegando a mais de R$ 237 milhões por ano, que serão revertidos diretamente na economia local com o uso do cartão mumbuca. Vale lembrar que o benefício mensal de 200 mumbucas é pago por cada integrante da família.

“É um momento histórico para Maricá. É uma política pública que vem desde 2013 até os dias de hoje ampliando mais e mais, e a gente se orgulha muito de saber que essa política de Maricá é uma política que transforma a vida das pessoas”, disse a secretária de Economia Solidária, Andrea Cunha.

Os novos beneficiários poderão retirar seu cartão em um espaço montado na Rua Jovino Duarte de Oliveira, s/n°, em Araçatiba, ao lado do fórum. O benefício, com valor de 200 mumbucas, será concedido ao morador da cidade que tenha atualizado o CadÚnico até o dia 17 de junho de 2023.

Esse período de corte foi estendido até o dia 31 de julho para quem fez o processo e conseguiu efetivar a atualização cadastral no governo federal até esta data. Esse grupo específico, cadastrado entre os dias 18/06 e 31/07, será convocado posteriormente por meio dos canais oficiais da prefeitura para receberem seu cartão mumbuca no mês de dezembro. Quem atualizou o cadastro a partir do mês de agosto de 2023 deverá aguardar a próxima ampliação do RBC.

Espaço montado em Araçatiba para receber os novos beneficiários, que passam a receber mensalmente a moeda social mumbuca | Foto: Layla Mussi

Quem já estava inscrito no RBC segue recebendo mensalmente não havendo necessidade de buscar um novo cartão. O novo beneficiário deve confirmar sua inclusão consultando pelo número do seu CPF no site www.marica.rj.gov.br ou pelo número de WhatsApp: 21 96775-6868, antes de comparecer ao local.

As secretarias municipais de Economia Solidária e de Assistência Social lembram que será entregue apenas um cartão por família, ou seja, não há necessidade da presença de todos os beneficiários, apenas o chefe de família.

A entrega dos cartões mumbuca será feita por letras iniciais do primeiro nome, em dois horários durante os três dias, em área exclusiva montada ao lado do fórum. A estrutura possui capacidade para receber cerca de cinco mil pessoas por período, com mais de 200 guichês de atendimento, painéis luminosos com orientação, papa-filas, orientadores, segurança e banheiros.

Cronograma de entrega dos cartões:

Dia 2 de novembro (quinta-feira)

9h às 14h - pessoas com as letras A e F.

16h às 20h - pessoas com as letras C, D, e E.

Dia 3 de novembro (sexta-feira)

9h às 14h - pessoas com as letras G, H, I, J e K.

16h às 20h - pessoas com as letras L, N, 0, P, Q e T.

Dia 4 de novembro (sábado)

8h às 13h - pessoas com as letras B, M, U, W, Y e Z.

15h às 19h - pessoas com as letras R, S e V.