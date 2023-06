Asfalta São Gonçalo leva nova pavimentação pela cidade

O asfalto continua caindo por toda a cidade. Os bairros São Miguel e Alcântara estão recebendo o recapeamento do pavimento em alguns trechos que foram solicitados pelos moradores. O programa “Asfalta São Gonçalo” é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de São Gonçalo há mais de dois anos e já levou novo asfalto para diversos bairros.

Atualmente, as equipes trabalham na Rua Toledo Piza, no bairro São Miguel, realizando a fresagem da pista. A Travessa Major Alan José de Barros, Rua Silvio Romero, Rua Antonio Alves e Rua Concordia, no bairro Alcântara, já estão recebendo uma nova camada de asfalto, melhorando a qualidade da via.

As equipes trabalham na Rua Toledo Piza, no bairro São Miguel | Foto: Renan Otto

“Essa rua aqui [Rua Silvio Romero] é um pouco escondida, mas o movimento é bem grande, porque tem as lojas, os camelôs, e como tem um supermercado aqui, passa muito caminhão para fazer entrega. Precisa mesmo reforçar o asfalto”, disse o corretor de imóvel Adalberto Gracindo.

A obra acontece em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes, que entra com a sinalização das vias já recapeadas. Importantes corredores viários do município já receberam o banho de asfalto.