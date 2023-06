Vai ao mercado? Veja preço dos produtos da cesta básica na região

A segunda semana de junho chegou e com ela vem também as tradicionais compras de comidas típicas das festas juninas, porém, os insumos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro, seguem variando entre altas e baixas nos preços, gerando insegurança na hora das compras.

Pensando nisso, uma pesquisa realizada por O São Gonçalo lista e compara os valores dos produtos da cesta básica em três mercados da região, para ajudar os donos de casa nessa difícil tarefa da fazer compras.

Em alta

Entre os produtos que seguem em alta esta semana, interferindo no aumento da cesta em Niterói, estão, principalmente, o setor de Hortifruti. O tomate continua sendo um vilão na hora das compras, com o preço "salgado" e pouca variação de valor entre os mercados locais.

O pimentão, o alho a maçã gala também são destaques na alta dos preços que tem relação direta com a inflação.

O alho também é destaques na alta dos preços | Foto: Redação

Consumidores locais, como a aposentada Ana Martins, de 65 anos, listam suas prioridades e chegam ao mercado focados nos itens mais essenciais.

"Procuro sempre escolher o mercado com preço mais em conta, mas ainda assim, está tudo muito caro, desde o feijão com arroz. Tem coisas que são essenciais, que não tem como deixar de comprar, como o alho, então faço uma pesquisa e vejo onde consigo um preço melhor", declarou a aposentada.

Por outro lado, o técnico de enfermagem Robson Azevedo, de 34 anos, conta que mesmo com preços ainda muito altos, a inflação dos alimentos já está dando sinais de uma leve melhora.

"Eu venho bastante ao mercado e na época da pandemia os alimentos pareciam estar mais caros, era tudo mais difícil. Estou mais esperançoso com esse novo momento, tenho acompanhado os portais que informam sobre inflação e tenho visto que alguns produtos estão tendo queda no valor", disse Robson.

Valor da banana em mercado de Niterói | Foto: Redação

Em baixa

Como nem todas as notícias são ruins, é possível observar na pesquisa, que o preço do arroz não variou muito entre os mercados e seguiu o padrão de valor dos últimos meses.

O acém, que é extraído da parte dianteira do boi, é um corte com ótimo custo benefício e manteve pouca variação de preço entre os mercados. O acém bovino pode ser servido de diversas formas, como bife de panela, assados, cozidos, carne moída, carnes recheadas ou receitas com molho.

DIESSE

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em maio, o custo da cesta diminuiu em 11 das 17 capitais onde é realizada mensalmente a Pesquisa da Cesta Básica de Alimentos.

Cesta x salário mínimo

Com o aumento do salário mínimo de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00, em maio de 2023, o tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica diminuiu de 114 horas e 59 minutos, em abril, para 113 horas e 19 minutos, em maio. Na comparação com maio de 2022, a jornada média foi de 120 horas e 52 minutos.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em média, em maio de 2023, 55,68% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos. Em abril, antes do reajuste do salário mínimo, o percentual da renda líquida comprometido foi de 56,51%. Em maio de 2022, o percentual era de 59,39%

Comportamento dos preços dos produtos da cesta

- O preço do óleo de soja baixou em todas as capitais. Em 12 meses, o movimento foi de queda em todas as cidades, com destaque para as taxas de Belo Horizonte (-39,90%), Campo Grande (-36,01%) e Rio de Janeiro (-35,74%). Houve redução do preço nacional e internacional da soja. A demanda enfraquecida no mercado interno influenciou a diminuição dos preços praticados no varejo.

- O preço do tomate aumentou em 14 das 17 capitais, entre abril e maio. A oferta continuou menor e por isso os preços aumentaram no varejo.

- O preço do leite integral apresentou alta em 14 capitais e a manteiga, em 10. O preço da manteiga também subiu em todas as cidades. A entressafra do leite reduziu a oferta no campo e elevou o preço dos derivados.

Receita

Com a previsão do tempo apontando para uma queda nas temperaturas da região, nada melhor que uma sopa para esquentar esse fim de semana. Confira abaixo:

Sopa de acém com legumes e macarrão na panela de pressão:

Ingredientes:

- 3 dentes de alho amassado com sal

- 1 cebola picada

- 1 tomate

- Pimentão picado a gosto

- 1/2 pacote de acém cortado em cubos

- Pimenta-do-reino a gosto

- Chimichurri a gosto

- Colorau a gosto

- Cheiro-verde a gosto

- 1l e meio de água

- 4 batatas picadas

- 1 cenoura picada

- 1 chuchu picado

- 1/2 pacote de macarrão

Modo de preparo:

1- Refogue o alho, a cebola, o tomate e o pimentão na panela de pressão

2- Adicione o acém e continue refogando

3- Tempere com pimenta, chimichurri, cominho, páprica, colorau e cheiro-verde

4- Coloque a água e deixe cozinhar 20 minutos na pressão

5- Abra a panela e coloque as batatas, a cenoura e o chuchu

6- Retorne para a pressão por mais 10 minutos

7- Abra a panela e adicione o macarrão

8- Deixe cozinhar por 4 a 6 minutos com a panela meio tampada

9- Acerte o sal e finalize com mais cheiro-verde

10- Agora é só servir. Bom apetite!

O acém, que é extraído da parte dianteira do boi, é um corte com ótimo custo benefício | Foto: Reprodução

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares