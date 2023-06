SG reabre pré-agendamento para castrações nesta segunda-feira, 19

Os pré-agendamentos para as castrações de cães e gatos serão reabertos, nesta segunda-feira (19), em São Gonçalo. As solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Colab ou presencialmente, e os tutores devem apresentar a documentação no Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), no Mutuá, entre 26 de junho a 3 de julho. Ao todo, serão disponibilizadas 168 vagas nesta etapa, um total de 84 por semana.

Além do aplicativo, os interessados podem fazer o pré-agendamento no Cavem, às quartas-feiras, das 8h às 16h30. No local serão realizadas 15 marcações. Os tutores precisam ser moradores de São Gonçalo e ter mais de 18 anos, enquanto os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para cães, o peso mínimo é de cinco quilo e o máximo, 25. Não é realizada a cirurgia nos cachorros braquicefálicos e de raças pequenas como pinscher, yorkshire e chihuahua.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Semsa), os tutores precisam ter dois dias disponíveis para a castração, sendo o primeiro deles para apresentar CPF, identidade e comprovante de residência no Cavem, e o segundo para a cirurgia, marcada no dia seguinte da entrega da documentação. A pasta pede que os interessados cheguem com dez minutos de antecedência, já que datas e horários retroativos não serão agendados ou remarcados.

As duas datas têm faltas médias de 50% das pessoas, o que prejudica o trabalho da unidade e de outros tutores que deixam de castrar seus animais.

Os agendamentos feitos por aplicativo podem ser cancelados. Cada morador tem direito a agendar um animal por CPF por mês (cães e gatos, machos e fêmeas). Já os protetores poderão cadastrar dois nesse período. Para isso, devem procurar a Vigilância Sanitária, que fica na sede da Semsa, no Boa Vista, para preencher uma ficha de cadastro e, só depois, seguirem para o Centro Municipal, sem precisar fazer o pré-agendamento pelo Colab.

Serviço

- Aplicativo Colab: play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android&hl=pt_BR

- Centro de Atendimento Veterinário Municipal: Avenida Paula Lemos, nº 307 - Mutuá, em frente ao Colégio Santa Mônica;

- Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil: Avenida São Gonçalo, nº 100 - Boa Vista