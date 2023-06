Projeto: inscrições abertas para nova turma de balé em São Gonçalo

O projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg), abriu mais uma turma de balé, desta vez, no bairro Maria Paula. As aulas são gratuitas e há vagas para crianças a partir dos 5 anos.

"Estamos radiantes, pois essa é mais uma ação para democratizar o acesso à dança, criando oportunidades para as crianças conhecerem o balé, aprimorarem suas habilidades, trabalharem a expressão corporal e musicalidade. E, claro, chance de descobrirmos talentos, além de proporcionar momentos de encanto e emoção para a comunidade", destacou o presidente da Faelsg e secretário municipal de Governo, Fábio Araújo.

As aulas da nova turma de balé vão acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h30, no núcleo que fica na Rua Capitão Geraldo Berti, 18, Maria Paula. Para se inscrever basta ir até o local no dia e horário da aula para procurar a agente Andreia Teixeira, que é a responsável pelas inscrições.