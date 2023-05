Projeto leva ações de assistência social ao Coelho, em São Gonçalo

O Centro Reformista de Assistência Social 'O Bom Samaritano' realizará uma ação social em São Gonçalo neste domingo (21), das 9h às 15h. A ação acontecerá no Centro Educacional Zanelat, localizado no bairro do Coelho.

O projeto contará com a presença de dezenas de voluntários, incluindo médicos, técnicos de enfermagem, nutricionistas, terapeutas, massagista, dentistas, cabeleireiros, artesãos, profissional de relações públicas, dentre outros.

'O Bom Samaritano' realiza ações sociais e diversos outros projetos sociais em todo o Brasil e também no exterior. O trabalho social em São Gonçalo tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida de parte da população carente do município, através de ações de assistência social, como: atendimento médico; realização de testes de glicose e aferição de pressão arterial; orientação naturista dada por terapeutas qualificados; avaliação e orientação por nutricionistas; massagem terapêutica realizada por profissional qualificado; atendimento odontológico com tratamentos diversos e orientações sobre saúde bucal; orientações e encaminhamentos relacionados às políticas públicas; aconselhamento familiar com orientações sobre um bom relacionamento interpessoal; distribuição de roupas e calçados usados e seminovos; cortes de cabelo; atividades com as crianças e adultos - oficinas de artesanato, recreações etc.

Os coordenadores da ação lembram que o número de atendimentos será limitado e os mesmos acontecerão por ordem de chegada. 'O Bom Samaritano' se coloca à inteira disposição mais informações.

SERVIÇO:

Ação Social 'O Bom Samaritano'

Data: 21 de maio (domingo)

Horário: 9h às 15h

Local: Centro Educacional Zanelat

Endereço: Rua Martins Francisco Martins, n° 127, Coelho, São Gonçalo