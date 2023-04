Estado dá início a obras do novo corredor viário de São Gonçalo

São Gonçalo se prepara para entrar em uma nova era do transporte público. Isso porque o Governo do Rio deu início às obras do sistema de Mobilidade Urbana Verde Integrada, o MUVI, um novo corredor viário expresso que contará com pistas de BRS e ciclovia.

O projeto, idealizado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo e executado pelo Estado do Rio, cortará um trecho de cerca de 13,58 quilômetros no município. O MUVI faz parte do Pacto RJ, programa de investimentos do Estado, e terá investimento de R$262.184.615,51.

"Acho que vai ser uma boa obra. São Gonçalo realmente precisa de mais espaços para a gente se movimentar. E eu acredito que vou usar o BRS e ele vai ser útil para a população em geral" afirma a arquivista Vanessa Stemback.



Funcionários já trabalham em um dos canteiros das obras, na altura do Patronato, perto do campus da Faculdade de Formação de Professores da Uerj (FFP/UERJ). Além do corredor viário, o trecho entre Neves e Guaxindiba será revitalizado e receberá intervenções urbanísticas.

"Eu não tinha a menor ideia de que as obras já começariam agora. Mas melhorias são sempre bem-vindas. Acredito que vai beneficiar muita gente", diz a aposentada Fátima Santos.

Neste mês, a Prefeitura de São Gonçalo começou a desocupação de áreas públicas ao longo da antiga linha férrea, para a execução das obras do MUVI. Coube ao município a desapropriação e desocupação das áreas por onde passará o corredor viário de BRS.

MUVI ligará Neves a Guaxindiba | Foto: Filipe Aguiar

Nesta segunda-feira (10), o Departamento de Fiscalização Urbana (DFU) da Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Conservação, iniciou a reiteração das 120 notificações aos responsáveis por construções irregulares ao longo da linha férrea localizados no trecho 2 (do Porto da Madama ao Camarão), para que deixem o local até a próxima semana, quando serão iniciados os trabalhos de demolição e desocupação dos espaços. Tais responsáveis já foram notificados em junho de 2022 e tiveram prazo de 30 dias para recorrer da decisão. Não houve recursos.

A ação será realizada nos trechos 1, 2 e 4 do projeto executivo do MUVI: Neves e Porto Velho (trecho 1), do Porto da Madama ao Camarão (trecho 2) e de Estrela do Norte a Trindade, passando pelo Mutondo (trecho 4). Trata-se de ocupações construídas com avanço irregular da linha de trem, para os quais não cabe indenização. Nos trechos mencionados, haverá 15 desocupações, com indenização relativa aos bens dos responsáveis. Os imóveis regulares foram devidamente desapropriados e seus proprietários serão indenizados pelo município.