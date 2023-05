Ações de infraestrutura avançam em São Gonçalo

Os bairros Sacramento, Pacheco, Bichinho e Chatuba estão recebendo um pacote de obras que está levando mais qualidade de vida aos moradores. O prefeito Capitão Nelson esteve, na manhã desta sexta-feira (19), acompanhando a ação.

Com as obras iniciadas em agosto do ano passado, pela Prefeitura de São Gonçalo, 15 vias já receberam rede de drenagem e asfalto novo, de um total de 40 que passam por intervenções. Nas regiões, estão sendo investidos mais de R$ 42 milhões.

“Eu moro aqui no bairro há mais de 60 anos e nunca imaginei que veria essas obras de drenagem e pavimentação aqui. Foi preciso ser eleito prefeito para fazer acontecer. Os moradores precisam dessa atenção”, disse Capitão Nelson.

O pacote de intervenções, que conta com obras de drenagem e pavimentação, acontece nas principais vias dos bairros, além de ruas adjacentes, levando mais dignidade e qualidade de vida para a população gonçalense.

A estudante Daiana da Silva, de 10 anos, foi a primeira moradora da Rua Anastácio Ribeiro a andar de patins na rua asfaltada. “Sempre foi difícil andar aqui por conta da areia, da lama. Quando asfaltou eu corri para pegar meus patins. Agora eu posso brincar”, disse.

O projeto faz parte do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, e garante a realização de uma série de intervenções em toda a cidade. Também estiveram acompanhando as obras o deputado federal Altineu Côrtes, o deputado estadual Douglas Ruas e o vereador Nelsinho.