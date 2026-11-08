Polícia prende “Pitbull”, apontado como responsável pelo tráfico em comunidade de SG

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste domingo (8), um homem conhecido como “Pitbull”, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na Comunidade da Viúva, no bairro Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo.

A ação começou após a PM receber denúncias sobre a realização de um baile funk na comunidade. Segundo a corporação, os policiais foram até o local para encerrar o evento, quando foram recebidos a tiros de fuzil.

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Após o confronto, os agentes iniciaram uma perseguição a um motociclista que estaria armado com um fuzil. O suspeito perdeu o controle da moto e caiu nas proximidades do pedágio de Manilha, onde foi detido.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um fuzil calibre 7,62, carregado com munições. O homem também apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo no antebraço direito.





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De acordo com a PM, ele se identificou como “Pitbull”, apontado como responsável pelo tráfico de drogas na Comunidade da Viúva.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde recebeu atendimento médico. Em seguida, ele e o material apreendido foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada.