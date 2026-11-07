Justiça do Rio condena homem por feminicídio de sogra de 80 anos

A Justiça do Rio condenou Jorge Luiz dos Santos Pinto a 32 anos de prisão pelo assassinato da sogra, Almerinda Teixeira de Souza, de 80 anos. O julgamento aconteceu na última quarta-feira (4), no II Tribunal do Júri da Capital. Mesmo após as investigações, o corpo da vítima nunca foi encontrado.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o crime aconteceu em dezembro de 2019, após Almerinda tentar ajudar a filha a deixar o relacionamento com Jorge, marcado por episódios de violência doméstica. O acusado teria agido por vingança, por não aceitar a possibilidade do fim da relação.

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A idosa desapareceu após sair de casa, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Durante o julgamento, o Ministério Público apresentou depoimentos e outras provas que apontaram a participação do réu no assassinato e na ocultação do cadáver.

Os jurados reconheceram três qualificadoras: motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima e feminicídio. A pena também foi agravada pela idade de Almerinda, que tinha mais de 60 anos.