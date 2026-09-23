Polícia identifica homem executado a tiros em Itaboraí, no início da tarde dessa quarta-feira

A polícia identificou o homem, de 45 anos, executado a tiros, na manhã desta quarta-feira (23), em Manilha, em Itaboraí. A vítima foi identificada como Edvaldo Fernandes da Silva Júnior, que foi surpreendido por um homem armado com uma pistola.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para verificar uma ocorrência na Rua Alcedina Moura Emerich. No endereço, os PMs encontraram Edvaldo caído em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo. Segundo investigações iniciais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), apenas um homem teria feito os disparos que mataram Edvaldo. Ele morreu no local e as investigações sobre o caso estão em andamento.

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