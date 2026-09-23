Polícia Civil prende mulher em flagrante por maus-tratos e resgata 17 cães em Niterói

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam em flagrante, nessa terça-feira (22), uma mulher por maus-tratos a animais, em Santa Rosa, Niterói. A ação, resultado do trabalho investigativo da unidade, levou ao resgate de 17 cães que estavam em condições de extrema precariedade.

As diligências começaram após um cachorro da raça border collie fugir do imóvel e ser resgatado por uma pessoa que, diante das condições de saúde do animal, acionou a Polícia Civil. O cão apresentava sinais de maus-tratos, como magreza, lesões de pele e inanição. A partir das informações obtidas durante a apuração, os agentes identificaram o imóvel onde o animal vivia e foram até o local, acompanhados de uma médica veterinária.

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Durante a vistoria, autorizada pela responsável pelo imóvel, os policiais encontraram seis cães em ambiente insalubre, com grande quantidade de dejetos, sem oferta adequada de alimentos e água potável. Os animais apresentavam sinais de debilidade física e lesões pelo corpo. Também foram encontrados recipientes com água suja e lodo, além de madeiras úmidas utilizadas como local de descanso.

No decorrer da investigação, os agentes descobriram que outros animais eram mantidos em um segundo imóvel, na mesma rua. A equipe foi até o endereço e encontrou mais 11 cães, também em condições precárias, com sinais de inanição, lesões de pele e sem acesso adequado a alimentação e água. Os 17 animais foram resgatados e receberam atendimento veterinário.

A responsável pelos animais foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos. A 77ª DP segue com as diligências para reunir todos os elementos relacionados ao caso e garantir a responsabilização pelos fatos apurados.