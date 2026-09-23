Suposto segurança de rua é executado a tiros em Itaboraí

Uma perseguição, seguida de execução, pela Rua Alcedina Moura Emerich, na altura de Manilha, no início da tarde dessa quarta-feira (23) assustou motoristas e pedestres e acabou gerando engarrafamentos naquele corredor viário e corredores viários vizinhos da região. o caso aconteceu por volta de 13h, quando a vítima foi surpreendida por um homem armado.

Segundo informações iniciais apuradas pela polícia, o homem trabalharia como segurança para estabelecimentos comerciais no local. A vítima levou pelo menos cinco tiros e morreu no local. Policiais do 35ºBPM (Itaboraí) foram deslocados para o local e ao chegarem, encontraram o homem em óbito. Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) junto com uma equipe do Corpo de Bombeiros para a realização do trabalho de perícia.

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