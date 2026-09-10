Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos no assassinato do vereador "Sandrinho do Som"

O Disque Denúncia (2253-1177) lançou um cartaz intitulado "Quem Matou?" para apoiar as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). O objetivo é obter informações que possam levar à identificação e prisão dos responsáveis pelo assassinato do vereador Alexsandro Gusmão Duarte, conhecido como "Sandrinho Oficina do Som," morto a tiros aos 45 anos na noite de 20 de agosto de 2026, no município de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio.

Testemunhas relataram que os homens chegaram de carro, pararam em frente ao bar onde Sandrinho estava e atiraram. Após o ocorrido, eles abandonaram rapidamente a cena do crime. As investigações indicam que pelo menos três indivíduos participaram da ação.

"Sandrinho" foi levado por populares para a UPA de Rio Bonito, mas já chegou à unidade sem vida. O irmão do vereador também foi baleado, mas conseguiu deixar o local e foi levado para o Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, onde recebeu atendimento médico.

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A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu o caso e está investigando. Policiais estiveram no local do crime para realizar a perícia e coletaram cápsulas de fuzil na cena. Os investigadores agora buscam identificar os suspeitos e descobrir a motivação da execução do vereador.

A colaboração da comunidade é muito importante para ajudar as forças de segurança a encontrar criminosos envolvidos na morte de vereador em Tanguá. Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.