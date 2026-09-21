Corregedoria investiga sete PMs suspeitos de repassar informações ao tráfico do Salgueiro

A Corregedoria-Geral da Polícia Militar (CGPM) cumpriu, na manhã desta segunda-feira (21), 31 mandados de busca e apreensão contra sete policiais militares investigados por suspeita de repassar informações privilegiadas a integrantes do tráfico de drogas que atuam no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

As ordens judiciais foram expedidas pela Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro (AJMERJ) e fazem parte de uma investigação que apura, entre outros possíveis crimes, corrupção passiva e violação de sigilo funcional.

Segundo as informações da CGPM, os policiais investigados teriam integrado guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM, responsável pelo policiamento da região. A suspeita é de que informações de interesse operacional tenham sido repassadas a criminosos em troca de vantagem financeira.

Investigação analisou mensagens e escalas

As apurações foram conduzidas a partir da análise de dados telemáticos, mensagens, escalas de serviço e documentos da própria corporação. O cruzamento dessas informações levou os investigadores até os sete policiais.

Os mandados foram cumpridos em endereços residenciais, veículos particulares e armários funcionais dos investigados.

O objetivo foi localizar aparelhos eletrônicos, documentos, dinheiro, eventuais armas irregulares e outros materiais que possam contribuir para o avanço da investigação.

Ao todo, foram apreendidos quatro telefones celulares, dois tablets e sete demonstrativos de pagamento.

Nenhum dos sete policiais foi preso durante a operação.