Câmeras flagram momento em que comerciante é morto durante assalto em São Gonçalo

Vídeo mostra o grupo chegando ao bar em duas motos e o disparo feito após o comerciante tentar fechar o estabelecimento - Foto: Divulgação

Vídeo mostra o grupo chegando ao bar em duas motos e o disparo feito após o comerciante tentar fechar o estabelecimento - Foto: Divulgação

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o comerciante Severino José da Silva de 75 anos, foi morto a tiros durante um assalto a um bar, na madrugada deste sábado (19), no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo.

As imagens mostram quatro homens divididos em duas motocicletas chegando ao estabelecimento, na Rua Mário Daflon. O grupo para em frente ao local e, quando percebe a movimentação, Severino tenta fechar a porta de ferro do comércio.

Na sequência, o único criminoso que desce da moto efetua um disparo contra a porta, que atinge o comerciante. Após o tiro, os homens deixam o local nas duas motocicletas.

Severino foi encontrado morto dentro do estabelecimento por equipes do Corpo de Bombeiros, acionadas após o crime.





Vídeo mostra o grupo chegando ao bar em duas motos e o disparo feito após o comerciante tentar fechar o estabelecimento Divulgação

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Segundo a Polícia Civil, os criminosos estavam em uma Sahara vermelha e uma Twister preta, mas as placas dos veículos não foram identificadas. A investigação também aponta que o grupo teria cometido outro roubo em um estabelecimento comercial da região cerca de cinco minutos antes do ataque ao bar.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam o caso. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.