“Covardia”: Moradores lamentam morte de comerciante assassinado em tentativa de assalto em São Gonçalo

Após o crime, o grupo fugiu do local. O comerciante não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do estabelecimento. - Foto: Yuri Messias

Após o crime, o grupo fugiu do local. O comerciante não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do estabelecimento. - Foto: Yuri Messias

Dias após a morte do comerciante Severino José da Silva, de 75 anos, assassinado no último sábado (19), durante uma tentativa de assalto a um bar na Rua Mário Daflon, no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, moradores e comerciantes lamentam a perda de uma figura querida na região.

"A gente fazia churrasco, jogava sinuca no bar dele. O Seu Silvio era muito gente boa", contou um morador que preferiu não se identificar.

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Outro comerciante lamentou a forma como Severino foi morto. "O que fizeram com ele foi uma covardia", disse. Câmeras de segurança registraram o momento em que quatro criminosos, divididos em duas motocicletas, chegam ao estabelecimento. Ao perceber a movimentação, Severino tenta fechar a porta de ferro do comércio, mas acaba sendo atingido por um disparo efetuado por um dos assaltantes. Após o crime, o grupo fugiu do local. O comerciante não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do estabelecimento.

Após o crime, o grupo fugiu do local. O comerciante não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do estabelecimento. | Foto: Yuri Messias

Uma moradora da rua, que preferiu não ser identificada, testemunhou a ação dos criminosos e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela relembrou os momentos de tensão vividos naquela madrugada. Segundo ela, Severino já estava encerrando o expediente quando foi surpreendido pelo grupo.

"Ele já estava praticamente com o bar fechado. Faltava apenas fechar a última porta quando foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram com muita violência."

"A gente fazia churrasco, jogava sinuca no bar dele. O Seu Silvio era muito gente boa", contou um morador que preferiu não se identificar. | Foto: Yuri Messias

A testemunha acredita que a reação do comerciante foi um reflexo diante da abordagem. "Acredito que ele tentou terminar de fechar a porta. Eles se assustaram e acabaram efetuando os disparos. Foi tudo muito rápido."

A moradora também foi responsável por avisar a família da vítima sobre o ocorrido. "Eu liguei para os Bombeiros e também precisei dar a notícia para a filha dele. Foi uma situação muito triste."

"Ele já estava praticamente com o bar fechado. Faltava apenas fechar a última porta quando foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram com muita violência." | Foto: Yuri Messias

Ela destacou a relação que ele mantinha com os moradores da região e os frequentadores do bar. "Ele era uma pessoa muito querida, prestativa, um senhor educado, um bom vizinho e um bom comerciante. Não merecia viver essa tragédia".

Para os moradores da região, a morte do comerciante reforça a sensação de insegurança. "Fica um sentimento de impotência. Você vê tudo acontecer e não pode fazer nada. Estamos à mercê da criminalidade". O caso é investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).