Menina de 7 anos tem mãos queimadas pelo pai durante castigo em São Gonçalo

Uma menina de 7 anos teve as mãos queimadas pelo próprio pai como forma de punição, em São Gonçalo. O caso aconteceu no dia 12 de setembro, no bairro Porto Velho, e passou a ser investigado pela Polícia Civil após a escola onde a criança estuda acionar o Conselho Tutelar.

Ao verificar a situação, os conselheiros encontraram ferimentos nas mãos da menina e levaram a criança e o pai para a Delegacia de Neves (73ª DP), responsável pela investigação.

Em depoimento, o pai teria admitido que provocou as queimaduras como castigo. Apesar da confissão, ele não foi preso.

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A Polícia Civil investiga as circunstâncias da agressão e as medidas que poderão ser adotadas no caso. A ocorrência é tratada com base na Lei Henry Borel, que estabelece mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes e prevê medidas de proteção às vítimas.

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias da agressão ou sobre eventuais medidas de proteção adotadas em relação à criança.