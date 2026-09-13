Homem é preso em flagrante após tentar matar a companheira a mordidas

Preso foi conduzido à cela e já está à disposição da justiça - Foto: divulgação

Preso foi conduzido à cela e já está à disposição da justiça - Foto: divulgação

Um homem identificado como Paulo Neto Rosa foi preso em flagrante após ser acusado de tentar matar a própria companheira, utilizando mordidas durante uma agressão. O caso foi registrado pela 66ª DP (Piabetá) como tentativa de feminicídio.

De acordo com as informações policiais, a equipe da 66ª DP tomou conhecimento de que uma mulher havia sido vítima de uma grave agressão, com diversas mordidas no rosto, que provocaram ferimentos de grande gravidade.

oliciais do 34º BPM (Magé) foram acionados e realizaram diligências no local. No entanto, o suspeito havia fugido antes da chegada dos agentes.

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A partir das primeiras informações obtidas, investigadores da 66ª DP conseguiram identificar o acusado como Paulo Neto Rosa. Segundo a polícia, ele possui extensa ficha criminal.

Equipes da 66ª DP e do 34º BPM deram continuidade às buscas, utilizando informações de inteligência e realizando diligências na região. O trabalho resultou na localização e captura do suspeito poucas horas após o crime.

O caso foi registrado pela 66ª DP (Piabetá) como tentativa de feminicídio | Foto: divulgação/Polícia Civil

Paulo foi preso em flagrante e encaminhado para os procedimentos legais, sendo autuado pela tentativa de feminicídio contra a companheira.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos na UPA de Piabetá. Devido à gravidade dos ferimentos, Tatiane precisou ser transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, onde aguardava a realização de cirurgia.