Caravana de Arte e Lazer vai promover diversão para gonçalenses neste fim de semana

A Caravana de Arte e Lazer vai promover manhãs de muita diversão para a criançada de São Gonçalo em mais um fim de semana.

Neste sábado (12), o bairro Lindo Parque vai receber a ação; no domingo (13), é a vez do Anaia Grande sediar o evento.

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O projeto é realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), e desde 2022, garante um dia de alegria, lazer e integração para centenas de crianças da cidade.

A ação ocorre de forma itinerante e já passou por dezenas de bairros, incluindo áreas de maior vulnerabilidade social.

Na caravana, os pequenos poderão curtir, de forma gratuita, cama elástica, escorrega inflável, jogos, guerra de canudos e oficinas.

Os recreadores promovem brincadeiras, músicas e contato com personagens vivos. A ação ainda distribui lanches gratuitos para as famílias presentes.

Serviço:

Sábado (12) – Rua Dr Agostinho Silveira, nº 40 – Lindo Parque

Horário: 9h às 13h;

Domingo (13) – Estrada da Meia-Noite (Campo do Anaia) – Anaia Grande

Horário: 9h às 13h