Operação da PM prende 5 suspeitos, entre eles acusados de participação de roubo em condomínio em Itaboraí

Ações da Polícia Militar na comunidades da Reta e Bela Vista, em Itaboraí, prenderam três homens, entre eles acusados de participação de roubo em condomínio, na manhã desta terça-feira (1º). A operação também resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e um veículo.

Uma operação do 35º BPM, na comunidade da Reta, culminou na prisão de um homem, juntamente com a apreensão de grande quantidade de drogas.

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Na comunidade Bela Vista, os militares efetuaram a prisão de dois homens acusados de participação na invasão a um condomínio, na segunda-feira (31), em Itaboraí.

A identificação de um dos acusados ocorreu a partir das imagens registradas durante a invasão. O segundo suspeito, apesar de não aparecer nas filmagens, acabou sendo identificado como responsável por dirigir um veículo Fiat Palio usado na ação criminosa. Os policiais localizaram e apreenderam o carro pelo policiais militares.

No fim das operações, cinco pessoas foram encaminhadas à delegacia para que medidas cabíveis fossem tomadas. As atividades policiais seguem na área.