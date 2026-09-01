Clin define organizador para novo concurso; 26 vagas
A expectativa agora é de que a Clin divulgue, a qualquer momento, detalhes do concurso
Um novo concurso da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), com previsão de preenchimento de 26 vagas, sendo duas para técnico em segurança do trabalho e 24 para motorista, além da formação de cadastro de reserva.
Conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial nesta terça-feira, 1º de setembro, o concurso será organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A Clin definiu os funcionários Rodrigo Villarim Gonçalves e Guilherme Xavier de Lima como fiscais do contrato firmado com a organizadora do concurso.
Embora ainda não tenham sido divulgadas informações oficiais sobre o novo certame, a expectativa é de que o edital do concurso Clin RJ seja publicado ainda em setembro, uma vez que o contrato entre a companhia e o Selecon já foi oficializado. Com isso, é possível que as provas sejam aplicadas ainda este ano.
A expectativa agora é de que a Clin divulgue, a qualquer momento, detalhes do concurso, como requisitos dos cargos, salários, período de inscrições, taxa, data de realização das provas, entre outras informações.
Leia também:
Semana do Cinema 2026 oferece ingressos a R$ 10 em salas de todo o país; saiba como participar
Prepare o casaco e atenção ao vento: frente fria chega ao Rio com rajadas de até 80 km/h
Último concurso para técnico em segurança do trabalho
O último concurso da Clin RJ para o cargo de técnico em segurança do trabalho foi realizado em 2018. Na ocasião, a companhia ofereceu quatro vagas, sendo uma destinada ao cargo. Para concorrer, era necessário ter ensino médio completo, curso técnico em segurança do trabalho e registro no DRT. O salário inicial era de R$ 2.371,55.
Já o último concurso da Clin RJ para motorista ocorreu em 2020. O cargo contou com 20 vagas, de um total de 176 oportunidades oferecidas naquele certame. Entre as exigências estavam ter concluído o 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª série primária), possuir seis meses de experiência na função e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D. Na época, o salário oferecido para o cargo era de R$ 2.157,11.
Os funcionários contratados pela Clin costumam ter acesso a um amplo pacote de benefícios e vantagens, que inclui gratificação por insalubridade, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-funeral.
Os aprovados e classificados no novo concurso da Clin RJ serão contratados pelo regime celetista (CLT), com garantia de FGTS.