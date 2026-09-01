Clin define organizador para novo concurso; 26 vagas

Um novo concurso da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin), com previsão de preenchimento de 26 vagas, sendo duas para técnico em segurança do trabalho e 24 para motorista, além da formação de cadastro de reserva.

Conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial nesta terça-feira, 1º de setembro, o concurso será organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A Clin definiu os funcionários Rodrigo Villarim Gonçalves e Guilherme Xavier de Lima como fiscais do contrato firmado com a organizadora do concurso.

Embora ainda não tenham sido divulgadas informações oficiais sobre o novo certame, a expectativa é de que o edital do concurso Clin RJ seja publicado ainda em setembro, uma vez que o contrato entre a companhia e o Selecon já foi oficializado. Com isso, é possível que as provas sejam aplicadas ainda este ano.

A expectativa agora é de que a Clin divulgue, a qualquer momento, detalhes do concurso, como requisitos dos cargos, salários, período de inscrições, taxa, data de realização das provas, entre outras informações.

Leia também:

Semana do Cinema 2026 oferece ingressos a R$ 10 em salas de todo o país; saiba como participar

Prepare o casaco e atenção ao vento: frente fria chega ao Rio com rajadas de até 80 km/h

Último concurso para técnico em segurança do trabalho

O último concurso da Clin RJ para o cargo de técnico em segurança do trabalho foi realizado em 2018. Na ocasião, a companhia ofereceu quatro vagas, sendo uma destinada ao cargo. Para concorrer, era necessário ter ensino médio completo, curso técnico em segurança do trabalho e registro no DRT. O salário inicial era de R$ 2.371,55.

Já o último concurso da Clin RJ para motorista ocorreu em 2020. O cargo contou com 20 vagas, de um total de 176 oportunidades oferecidas naquele certame. Entre as exigências estavam ter concluído o 5º ano do ensino fundamental (antiga 4ª série primária), possuir seis meses de experiência na função e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D. Na época, o salário oferecido para o cargo era de R$ 2.157,11.

Os funcionários contratados pela Clin costumam ter acesso a um amplo pacote de benefícios e vantagens, que inclui gratificação por insalubridade, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-funeral.

Os aprovados e classificados no novo concurso da Clin RJ serão contratados pelo regime celetista (CLT), com garantia de FGTS.